Fastighets AB Balder kjøpte tirsdag 610.059 aksjer i Entra, og eier etter dette 61.320.119 aksjer i Entra, tilsvarende en eierandel på 33,67 prosent.

Som følge av dette har Balder intensjon om å legge inn et pliktig bud til alle aksjonærene i Entra.

Det opplyses i en melding tirsdag.

Kursen i det pliktige budet må være på minst 202,5 kroner pr. aksje, som er den høyeste kursen Balder har betalt for Entra-aksjer de seneste seks månedene justert for utbyttet betalt i oktober 2021.

Balder har tidligere kommunisert at selskapet foretrekker at Entra fortsatt skal være notert på Oslo Børs. Dette er fortsatt selskapets mening, men samtidig er ønsket å øke eierandelen i Entra, og dette er bakgrunnen for intensjonen om det pliktige budet, heter det.

Balder er ikke det eneste svenske selskapet som er interessert i Entra, for Castellum ligger like bak med en eierandel på i overkant av 30 prosent.

Aksjekursen på Entra endte tirsdag på 193,90 kroner pr. aksje, en oppgang på 4,8 prosent.