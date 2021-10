Pål Ringholm slutter i SpareBank 1 Markets

Pål Ringholm slutter som analysesjef i SpareBank 1 Markets for å bli investeringsdirektør i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH), ifølge E24.

– Jeg sa opp i sommer, og det har kun vært kjent internt siden det, sier Ringholm til E24.

Han utdyper at han har seks måneders oppsigelsestid og at han skal starte i den nye jobben i januar.

Ringholm har vært i sin nåværende stilling siden 2017. Tidligere i år ble han igjen kåret til Norges beste kredittanalytiker.

Oppsigelsen skal han ha levert inn omtrent samtidig med Peter Hermanrud, men Ringholm tilføyer at ingen av dem visste at den andre skulle slutte.

Det var tidlig i juli at det ble kjent at Hermanrud slutter som sjefstrateg i SpareBank 1 Markets for å investere med egne midler.

PKH ble opprettet av Helse Sør-Øst i 2013 for å forvalte tjenestepensjonsordningen for yrkesaktive medlemmer, pensjonister og fratrådte medlemmer i helseforetak i hovedstadsområdet. Ved utgangen av 2020 hadde PKH en forvaltningskapital på 33,1 milliarder kroner.

Helseforetakene inkluderer Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Vestre Viken, Sunnaas sykehus, Helse Sør-Øst og Sykehuspartner.