Sent i september hadde Fed rentemøte der de annonserte at de ønsket å holde den kortsiktige lånerenten på 0 til 0,25 prosent. Samtidig kom de frem til at de ønsket å stimulere økonomien i form av kvantitative lettelser på 120 milliarder dollar per måned.

Onsdag kveld frigjorde Fed detaljer fra redegjørelsen etter rentemøtet der det kommer frem at Fed vurderer å nedskalere rentepapirkjøpet så tidlig som i midten av November, skriver CNBC. Markedet har fulgt nøye med på uttalelsen som kom onsdag i håp om å kunne antyde når nedskaleringen av rentepapirkjøp fra Fed skulle begynne.

Fed frigjorde også et sammendrag av deres økonomiske projeksjoner, inkludert forventet vekst i BNP, inflasjon og arbeidsledighet. Der kom det frem at Fed nedjusterer forventingene deres til BNP-vekst, men forventer at arbeidsledigheten fremover kommer til å bli lavere enn først antatt.