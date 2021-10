Rekordkvartal for ABG Sundal Collier

Resultatsesongen er i gang, og torsdag morgen legger ABG Sundal Collier frem resultater for tredje kvartal.

Den ferske rapporten viser at inntektene endte på 561,1 millioner kroner, en økning fra 362,9 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Resultat før skatt endte på 171,3 millioner kroner, opp fra 95,9 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Tallene til meglerhuset er imidlertid svakere enn de var i andre kvartal. Da hadde ABG inntekter på hele 810 millioner kroner, og resultat før skatt endte på 308 millioner kroner.

Ny rekord

Tredje kvartal er normalt det svakeste kvartalet til ABG Sundal Collier, og i fjor oppnådde investeringsbanken det sterkeste tredjekvartalsresultatet siden 2007 og det nest beste siden børsnoteringen for 20 år siden. Nå setter ABG ny rekord for tredjekvartal.

ABG Sundal Collier har nå slått alle historiske inntektsrekorder i fire påfølgende kvartaler.

– Etter sommerferien har det vært et høyt aktivitetsnivå mens vi fortsetter å utvide virksomheten vår på tvers av markeder, produkter og sektorer. Selv om markedet for egenkapital fortsetter å være den sterkeste inntektsbidragsyteren, ser vi sterk vekst både innen markedet for gjeldsfinansiering og M&A, sier Norgessjef Peter Straume i børsmeldingen.

ABG Sundal Collier (Mill. kr) 3.kv/21 3.kv/20 Driftsinntekter 561,1 362,9, Driftsresultat 175,5 98,7 Resultat før skatt 171,3 95,9 Resultat etter skatt 127,5 72,4

Lavere aktivitet

Hele 48 nye selskaper ble notert på Oslo Børs og tilhørende markedsplasser i første halvår av 2021, noe som var ny rekord. Det er nå et tydelig skifte og med mer nervøse markeder og mer kravstore investorer har sentimentet for å notere selskaper på juniorbørsen Euronext Growth svekket seg. Antallet børsnoteringer har gått kraftig ned.

I presentasjonsmaterialet påpeker meglerhuset at det var lavere aktivitet innen egenkapitaltransaksjoner og børsnoteringer i tredje kvartal.

ABG Sundal Collier har bare vært med på en håndfull nordiske børsnoteringer i løpet av tredje kvartal, og flere transaksjoner er utsatt, fremgår det.

Kursfest

ABG-aksjen speiler mye av den generelle stemningen på Oslo Børs, og hittil i år har aksjen steget over 40 prosent. Meglerhuset prises nå til 4,3 milliarder kroner på Oslo Børs. Siden coronabunnen 12. mars i fjor har aksjekursen gått fra 2,60 kroner til 9,10 kroner, en oppgang på 250 prosent.

Aksjekursutviklingen har imidlertid snudd litt siden midten av juli, da kursen nådde en topp på 10,50 kroner.

Gründer og meglernestor Jan Petter Collier er meglerhusets desidert største eier med en beholdning på nær 40 millioner ABG-aksjer – en post som nå er verdt 365 millioner kroner.

Rapporten blir godt mottatt i markedet og etter en halvtimes handel på Oslo Børs er ABG-aksjen opp nesten fem prosent.