I en tale onsdag sammenligner Bank of England-topp Sir Jon Cunliffe utviklingen i kryptomarkedet, som har vokst med 200 prosent bare det seneste året, med markedet for subprimelån som i 2008 endte i finanskrise.

Cunliffe frykter ifølge BBC at kryptoboomen kan ende i en reprise av finanskrisen dersom ikke man ikke får fortgang på reguleringen av markedet. Risikoen for en slik krise er fremdeles lav, men Cunliffe sier det er «mange gode grunner» til at det ikke er tilfellet veldig mye lenger.

– Når noe i det finansielle systemet vokser veldig raskt, i uregulert territorium må tilsynsmyndigheter kjenne sin besøkselsestid og ta grep, sa Cunliffe.

Han mener tilsynsmyndigheter verden over må få fortgang på arbeidet med kryptoregulering.

– Kryptoverden er i ferd med å koble seg på det tradisjonelle finansmarkedet, og vi ser stadig flere store banker, investorer og hedgefond som satser på krypto sa Cunliffe.

Han pekte på at eksempelvis bitcoin jevnlig har hatt store fall, og at volatiliteten i kombinasjon med kraftig vekst for markedet, og mer avanserte investeringsstrategier kan resultere i at et kryptofall forplanter seg til andre markeder.

– Alle disse faktorene var tilstede under subprimekrisen i 2008 som til syvende og sist sendte oss inn i en global finanskrise, og de blir mer og mer tilstedeværende i krypto.

– Det er opp til myndighetene å håndtere denne økende risikoen og sikre at systemet er motstandsdyktig mot store korreksjoner, sa Cunliffe.