Berntsen: – Knalltall bidro til børsrally

Torsdag endte med solid kursoppgang på New York-børsen, hvor Dow Jones, Nasdaq og S&P 500 gikk opp 1,6-1,7 prosent. På vinnerlisten var Bank of America og Morgan Stanley som gikk opp henholdsvis 4,5 prosent og 2,5 prosent etter å ha knust analytikernes forventninger da de presenterte sine kvartalstall.

«Knalltall fra en rekke store selskaper bidro til børsrally på Wall Street torsdag. Dersom denne trenden fortsetter kan det de globale aksjemarkedene igjen finne fotfeste etter to turbulente måneder», skriver analytiker Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Resultatsesongen har akkurat startet

Samtidig minner han om at det er for tidlig å konkludere gitt at resultatsesongen nettopp har startet.

«I tillegg er den underliggende prisstigningen i verdensøkonomien fremdeles høy, noe som kan føre til høyere styringsrenter enn det som forventes i markedet», skriver Berntsen.

I et intervju med Finansavisen onsdag understreket Berntsen at det er to faktorer som vil påvirke utviklingen i aksjemarkedet fremover.

Futures indikerer at det går mot en positiv start på New York-børsen fredag.