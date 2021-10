Bitcoin passerte 60.000 dollar

Bitcoin passerte fredag 60.000 dollar for første gang på seks måneder.

Oppgangen skjer på optimisme blant tradere om at amerikanske myndigheter vil godkjenne lansering av et børsnotert fond (ETF) basert på kryptovalutaens futures-kontrakter.

Bloomberg skrev torsdag at USAs finanstilsyn (SEC) ventes å gi grønt lys for at handelen kan starte neste uke.

Verdens største kryptovaluta står i øyeblikket i 59.971,97 dollar, men har på det høyeste vært oppe i 60.326,77 fredag – det høyeste nivået siden 17. april.

På dagens høyeste var det bare 7,5 prosent oppgang igjen til all-time high of 64.895 dollar.