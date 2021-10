Den sagnomsuste investoren og hedgefondforvalteren Michael Burry mener kryptovaluta er i bobleterritorium, men tar ikke noe veddemål mot de digitale valutaene.

Burry er kjent bak fenomenet «The Big Short» da han veddet – og vant – mot det amerikanske boligmarkedet under finanskrisen i 2008.

– Jeg har ikke shortet kryptovaluta i det hele tatt. Og jeg gjør det ikke nå heller. Så det er mye desinformasjon der ute, sier Burry i en e-post til CNBC.

Bitcoin passerte fredag 60.000 dollar for første gang på seks måneder og handles nå til 61.619 dollar – bare 2.000 dollar under all-time high.

Oppgangen skjer på optimisme blant tradere om at amerikanske myndigheter vil godkjenne lansering av et børsnotert fond (ETF) basert på kryptovalutaens futures-kontrakter.

– Forstår det ikke

Han forteller at han er fascinert av blokkjedeteknologien og tror på bruksområder i den virkelige verden, som for eksempel NFT-er i et annet format enn enkel kunst.

– Jeg tror kryptovaluta er en boble og at flesteparten som er investert i det ikke forstår det veldig godt, sier Burry.

Misforståelser

Big Short-investoren la onsdag ut en Twitter-melding som satte ryktene i gang hos investorene.

Han skrev at han ikke visste hvordan han shortet kryptovaluta og konkluderte med at det «i et så volatilt marked er det best å ikke shorte, men jeg tenker bare høyt». Etter spørsmålet slettet han Twitter-kontoen sin.

Burry forteller imidlertid at mange misforstod budskapet i tweeten.

– Jeg forsøkte å få frem et budskap uten å si det direkte, men folk tok det bokstavelig, sier han og forteller også at han har investert i enkelte kryptovalutaer han anser som bedre, uten å navngi dem.

Han har tidligere vært svært kritisk til kryptovaluta og har sammenlignet det med boligboblen i 2008 som gjorde ham styrtrik.