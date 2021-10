Jon von Tetzchner og Geir Ivarsøy dannet teknologiselskapet Opera Software tilbake i 1995, og i 2016 fikk selskapet sin nåværende selskapsform i Otello Corporation etter at Opera Software og kjerneproduktet Opera ble solgt.

I 2013 grunnla Tetzchner Vivaldi Technologies, der han eier 80 prosent gjennom morselskapet Vivaldi Invest, som er i bransjen for internettdesign og programmering. Selskapet leverte et negativt resultat før skatt på nesten 36 millioner kroner i 2019, og fjoråret lyste også rødt.

Teknologiselskapet med 35 årsverk hadde inntekter på 17,7 millioner kroner, mens resultatet før skatt endte med et tap på nesten 30 millioner kroner.

Det ansatte også fem nye årsverk i 2020, som medførte at lønnskostnadene økte fra 26,6 millioner kroner i 2019 til 30,9 millioner i fjor.

Vivaldi Technologies (Mill. kr) 2020 2019 Inntekter 17,68 10,75 Driftsresultat −35,66 −37,02 Resultat før skatt −29,94 −35,93 Årsresultat −29,94 −35,93

Kraftig nedtur

Regnskapet for morselskapet, Vivaldi Invest, der Tetzchner er eneste eier, var heller ikke av den positive sorten.

På inntektssiden stupte finansinntektene fra 29,3 millioner kroner i 2019 til et tap på 7,0 millioner i fjor, blant annet på grunn av valutatap på 14,4 millioner. Det medførte at resultatet før skatt bråsnudde fra et overskudd på 23,1 millioner kroner i 2019 til et underskudd på rundt 12 millioner kroner i fjor.

Investeringene gikk også kraftig ned i 2020.

Posten for markedsbaserte aksjer viser en nedgang fra drøyt 53 millioner kroner i 2019 til rett i underkant av 13 millioner i fjor. Tetzchner eier blant annet aksjer i NRC Group og Kahoot. Totalt sank investeringene med 40 millioner kroner, til cirka 18 millioner.

Til tross for tap i begge selskapene, lider ikke teknologigründeren noen nød ettersom egenkapitalen fortsatt ligger på godt over en halv milliard, nærmere bestemt 574 millioner kroner, ned fra 607 millioner i 2019.