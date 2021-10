Følg åpningsdagen på Investordagene 2021 her

– Vi har tatt på oss et stort oppdrag om å sette en ny standard i den fornybare sektoren som andre kan ta etter, sier Haukelidsæter.

– Vi skal bli den foretrukne leverandøren av ren ammoniakk i Europa, både blå og grønn. I tillegg skal vi bli ledende innen karbonlagring.

Haukelidsæter påpeker at selskapets største prosjekt pr. nå er Barents Blue i Finnmark og at det har flere gode partnere, blant annet i Equinor.

– Finnmark er, og vil være, en av de regionene i EU med best kostnadsnivå.

Tom Einar Jensen fra Freyr Battery

Kan et norsk batteriselskap bli verdensledende?

Freyr har satset tungt med børsnotering i USA, en planlagt gigantfabrikk i Mo i Rana og sett mot vår nordiske nabo, Finland.

– Vi hentet inn over seks milliarder for å finansiere og fremme selskapet gjennom børsnoteringen i USA, sier Jensen.

– Det handler om hastighet, skala og bærekraft. Vi må være raske og bygge stort.

Jensen mener at selskapet skal posisjonere seg til å bli en av de største i sektoren innen 2030.

– Det er en voldsom oppskalering av verdikjeden som skal til de neste årene. Det er et underskudd av batterier frem til 2030, og det havner om evnen til å skalere opp for å tette gapet, mener Jensen.

– Vi har en ambisjon om å være absolutt verdensledende når det kommer til karbonavtrykket i batteriproduksjonen. Det bør være helt på null.

Jeanett Bergan, direktør for bærekraft i Aker Horizons

Kan Røkke treffe over hele den fornybare linjen?

Kjell Inge Røkke har satset hardt på den grønne skiftet med etableringen av blant annet Aker Carbon Capture, Aker Offshore Wind og Aker Clean Hydrogen under paraplyen Aker Horizons.

– Markedet trodde på historien og potensialet i de nye selskapene, sier Bergan.

Bærekraftsdirektøren legger til at de har mye spennende på gang, spesielt i Mainstream Renewable Power, og at business-as-usual ikke er noen løsning.

– Aker Horizons har ambisjoner om å finansiere 100 milliarder i fornybare investeringer innen 2025.

Olje og fornybart – John Olaisen fra ABG Sundal Collier & Andreas Bertheussen fra DNB Asset Management

Den grønne bølgen har for lengst flommet inn i næringslivet, og ikke minst på børsen. Det har kommet til flere nye selskaper innen alt fra hydrogen til sol til karbonfangst, og det er knyttet stor spenning til hvordan den fornybare sektoren vil utvikle seg fremover.

Andreas Bertheussen fra DNB Asset Management har troen på batterier.

– Det har vært en helt ekstrem bevegelse for de grønne aksjene det siste året, sier Bertheussen.

Han påpeker at det har blitt vanskeligere å kartlegge markedet nå, og at man må jobbe hardere for å finne vinneraksjene.

– Batterier er jeg bull på, og vi skal ha masse batterier fremover, mener han.

John Olaisen fra ABG er konkret i sine tips.

– Havvind er en megatrend og sektoren vil gå seks til åtte ganger, sier Olaisen.

– Jeg har med tre konkrete havvindcase jeg skal vise dere.

Et av selskapene Olaisen trekker frem er Cadeler, som han mener har gode forutsetninger for å lykkes med tanke på gode båtkjøp og en solid eierstruktur.

– Selskapet kan også være en oppkjøpskandidat.

Energimarkedet – Jarand Rystad fra Rystad Energy

Oljeprisen sender fremdeles Oslo Børs opp og ned - hvordan er utsiktene for oljeprisen og energimarkedet?

– Det er rett og slett rekordhøye nivåer, spesielt for gassprisen. En av hovedgrunnene er en veldig kald vinter og at vi gikk inn våren med veldig lave gasslagre, sier Rystad.

Rystad peker også på at det er viktig å huske på at energimarkedet nå er veldig globalt, så utviklingen i de asiatiske energimarkedene vil også ha påvirkning her. Et eksempel er Kina, som har støvsugd det globale gassmarkedet.

– Det er været som vil påvirke det som skjer i gassmarkedet fremover, spesielt vil vinterværet være avgjørende. Gassprisen holder seg aldri på de aller høyeste nivåene, mener Rystad.

Rystad tror ikke oljeprisen, som er opp 65 prosent i år, vil holde seg så høy altfor lenge.

– Oljemarkedet ser ganske romslig ut til neste år med tanke på tilbudssiden.

– Jeg tror ikke den høye oljeprisen vil vare særlig lenge, sier Rystad.

– Det beste Norge kan gjøre for klimaet er å ha god gassproduksjon de neste to årene.

