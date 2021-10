– Jeg kommer ikke til å kjøpe bitcoin

Investor Carl Icahn er blant USAs rikeste menn med en formue på svimlende 16,7 milliarder dollar. Under økonominyhetene CNBCs Fast Money Halftime Report mandag fortalte Icahn om hans syn på bitcoin:

– Vi gjør tonnevis med analyser av en rekke selskaper, og vi velger ut selskaper der vi forstår forretningsideen. Jeg forstår meg ikke på bitcoin, men jeg sier hverken at det er en god eller dårlig investering, det jeg sier er at jeg ikke forstår meg på det, og vi kommer ikke til å investere i noe vi ikke forstår oss på.

Stjerneinvestoren hadde dog noen gode ord å si om bitcoin, og mente at bitcoin kan ha en verdi som store of value. Altså et aktivum som kan opprettholde kjøpekraften sin inn i fremtiden.

– Hvis inflasjonen tiltar, kan det godt være at bitcoin har en verdi, men vil inflasjonen tilta? Eller vil myndighetene gripe inn og sette en stopper for kraftig inflasjonsvekst? Det er så mange utfall som kan inntreffe, og dette gjør det svært vanskelig å investere i bitcoin sa Icahn til CNBC.