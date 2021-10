Følg Investordagene 2021 her

Kjos-Mathisen sier at Norge er primærmarkedet, og at det er der de har hovedandelen av kundene. Samtidig har selskapet vokst nedover i Europa, uten noen spesielle markedskampanjer, som gir spennende muligheter for å øke kundebasen.

Ola Stene-Johansen fra Harmonychain

Krypto- og blokkjedeselskapet Harmonychain ble notert på Euronext Growth i slutten av mai, og aksjekursen har sett ut som en berg- og dalbane siden noteringen.

– I slutten av juni fikk vi en relativt sjokkerende beskjed. Da var designet ferdig tegnet og simulert og vi så en økt effektivitet, men en for lav ytelse pr. chip, som igjen førte til at produktet ville bli for dyrt. Vi bestemte oss da for å re-designe det grunnleggende, og i august fikk vi et mye mer lovende resultat, sier Stene-Johansen.

– Designendringen har ført til en «ok» ytelse pr. chip, og vi har et mye lavere strømforbruk enn alle konkurrentene våre.

Harmonychain-sjefen opplyser om at markedet for denne typen mining-hardware er stort, og er estimert til 7,2 milliarder dollar i år. I tillegg forventes det en årlig vekst på 74, prosent.

– Vi føler oss veldig godt posisjonert til å utnytte forsyningsutfordringene, og vi ser en umettelig etterspørsel etter hardware. Alle konkurrentene er utsolgt og markedet etterspør stadig mer effektiv teknologi.

Krypto – Robert Næss fra Nordea

Krypto fra et investeringsperspektiv: Hvem er alle kryptovalutaene for? Hvor mye kryptovaluta bør du ha i en diversifisert portefølje?

– Først og fremst er det veldig mange kryptovalutaer å velge mellom. Det finnes faktisk mer enn 6.500 kryptovalutaer med verdi, sier Næss.

– Når det kommer til størrelse er det uansett bitcoin som skiller seg ut og utgjør nesten halvparten av verdien i markedet, samt ethereum som utgjør 18 prosent. Markedet er derfor veldig konsentrert.

Investeringsdirektøren påpeker også at kryptoverdiene ikke bare svinger mye, men at de svinger eksplosivt. Det er dermed et godt marked å være i for de som liker høy volatilitet.

– Mange lurer nok på om bitcoin er en måte å gjøre deg til milliardær. Hvis vi ser i speilet, så er egentlig svaret ja, sier Næss.

Han hopper videre til hvor mye kryptovaluta man egentlig bør ha i en diversifisert portefølje.

– Hvis man tar utgangspunkt i en Sharpe-Ratio kommer bitcoin ganske godt ut, så det er ganske fornuftig å ha i porteføljen.

Tech-aksjer – Henriette Trondsen fra Arctic Securities og Christoffer Wang Bjørnsen fra DNB Markets

Hvilke tech-aksjer mener Norges «beste» IT-analytikere du bør satse på nå?

– Sånn vi ser på det, med chipmangel og generelle problemer i verdikjedene som skaper volatilitet i markedet, så mener vi det er store muligheter for investorene til å komme seg inn i selskaper på en god pris. En viktig faktor for god pris er konseptet «på riktig side av historien», sier Bjørnsen.

Det DNB Markets-analytikeren legger i uttrykket er at det ikke har så mye å si hva selskapet gjør på kort sikt. Er selskapet riktig posisjonert i sterke sekulære trender, så vil du få rett til slutt uansett, mener han.

– Et av selskapene vi mener investorene kan komme seg inn i på en god pris er Nordic Semiconductor. Selskapet er fortsatt på starten av reisen og mye spennende vil skje fremover, sier Bjørnsen.

– Sektoren er preget av sterke trender i de ulike segmentene, sier Trondsen.

Analytikeren peker på at i tillegg til sterke trender er det stor spredning i verdsettelsen for de ulike segmentene. Software, semiconductor og kommunikasjonsutstyr har gjort det best på børs, mens telekom har gjort det svakest så langt i år.

Trondsen trekker også frem noen konkrete aksjetips, der ett av dem er Zalaris.

– Det er en aksje du bør eie før neste år. Selskapet har vært gjennom en snuoperasjon som før effekt fra neste år, tror vi.

Tech – Siri Børsum fra Huawei

Tech har vært en vinner gjennom pandemien, er det fremdeles tech som gjelder?

Den teknologitunge amerikanske indeksen Nasdaq er opp drøyt 17 prosent i år, og steg hele 67 prosent i fjor. Sektoren har hatt medvind lenge og mange velger fortsatt å putte penger i teknologi, til tross for inflasjonsfrykt og stigende renter.

– Er det fortsatt tech som gjelder? Det korte og enkle svaret er, ja, sier Børsum.

– For næringslivet handler det om å skape verdi for brukeren, og gjøre det raskt og enkelt. De som skaper den følelsen kommer til å vinne forbrukerne, legger hun til.

Huawei-toppen peker på tre viktige kjerneområdet for teknologisektoren, nemlig at vi er påkoblet til enhver tid på mange forskjellige enheter, vi legger igjen en hel del informasjon og etterlater oss en overflod av data, samt stadig nye teknologier som VR og 3D-printing.

– Dette er de tre gjeldende trendene i teknologisektoren, som vil fortsette å bidra til utviklingen fremover.

Dette skjer

Investordagene går i år over fire dager. Det blir spekket med nyttig informasjon, innsikt og gode råd for både store og små investorer. Mer enn 40 eksperter vil dele sine kunnskaper og råd om alt fra makro, rente, olje, energi og fornybart, til tech, krypto, biotech og ikke minst aksjer i disse sektorene.

Det blir mye innsikt og konkrete aksjeråd fra mange av de aller beste på sine områder.

Investordagene strømmes på Finansavisen.no, mens torsdag 21. oktober både strømmes og går live på Christiania Teater i Oslo.



