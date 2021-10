Dette må du vite før onsdagens handel

Det går mot oppgang på 0,11 prosent fra start for hovedindeksen på Oslo Børs, ifølge IG Trading. Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror hovedindeksen åpner opp 0,1 prosent eller innenfor intervallet [-0,1, 0,3] prosent.

Olje

Oljeprisen svekker seg onsdag morgen og brent-oljen er ned 1,42 prosent til 83,96 dollar fatet. WTI-oljen er ned 0,43 prosent til 82,02 dollar.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 84,22 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Fallet kom i natt kom etter at den kinesiske regjeringen har flagget at den er på utkikk etter å temme rekordhøye kullpriser, og at den ville sikre at kullgruvene opererer med full kapasitet for å lette på strømmangelen.

I tillegg er oljemarkedet også presset av data fra American Petroleum Institute (API), som viste at amerikanske råoljelagre steg med 3,3 millioner fat forrige uke, ifølge markedskilder Reuters har vært i kontakt med.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,28 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,14 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,03 prosent, Hang Seng i Hongkong klatrer 1,21 prosent, mens Kospi i Sør-Korea er ned 0,21 prosent.

I India synker Sensex 0,02 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,53 prosent, mens Straits Times i Singapore klatrer 0,01 prosent.

Wall Street

På makrofronten legges det frem oljelagertall klokken 16.30 norsk tid.

Det ble en god tirsdag for investorer i de amerikanske markedene og samtlige av de tre toneangivende indeksene endte opp.

Industritunge Dow Jones steg 0,6 prosent.

Generalisten S&P 500 steg 0,7 prosent, som var femte dag på rad med oppgang.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite steg 0,7 prosent.

Den såkalte fryktindeksen Vix falt nesten 4 prosent, og indikerer dempede volatilitetsforventninger i det amerikanske aksjemarkedet fremover.

Hovedindeksen

Av selskapspesifikke hendelser har Gjensidige og REC Silicon lagt frem kvartalstall, mens Yara-tallene kommer klokken 08.00. AutoStore har første dag på børs, Veidekke skal ha en webcast om utsiktene for entreprenørmarkedet og Nortura holder en investorpresentasjon.

Tirsdag endte hovedindeksen på Oslo Børs med en oppgang på 0,24 prosent til 1.207,09 poeng.

Shippingaksjene på fikk seg et oppsving, der MPC Container Ships steg 5,8 prosent, Frontline 3,6 prosent og Golden Ocean Group 3,2 prosent.