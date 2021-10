Bitcoin i all-time high

Bitcoin har vært gjennom en berg-og-dal-bane det seneste året. Etter bunnen ble nådd i mars i fjor steg prisen kraftig og nådde toppnotering i april på 64.888,99 dollar, ifølge coindeks.

Så begynte en smertelig nedtur hvor prisen kollapset og på det laveste den 21. juli kostet en bitcoin under 30.000 dollar, tilsvarende et fall på over 50 prosent.

Så begynte bitcoin-toget å gå igjen frem til 7 september, da prisen sto i over 52.000 dollar, før den korrigerte ned. I månedsskiftet september/oktober begynte prisen å stige igjen, og den har bare fortsatt.

ETF-lansering

Onsdag klokken 15.43 ble bitcoin omsatt for over 65.000 dollar, noe som betyr at den tidligere toppnoteringen er passert. Årsaken til den kraftige prisoppgangen den seneste tiden tilskrives frontrunning av bitcoin ETF'en ProShares Bitcoin Strategy ETF, som ble åpnet for handel tirsdag.

Første handelsdag steg ETF'en 4,8 prosent og stengte i 41,94 dollar. ETF'en spekulerer i kontrakter på futureprisen til bitcoin. Derfor må man forvente at ETF'en og fysisk bitcoin ikke nødvendigvis vil følge prisutviklingen til hverandre.

Verdens nest største kryptovaluta, ethereum, har underprestert i forhold til bitcoin den seneste tiden. Onsdag ettermiddag kostet en ethereum 3.972 dollar, mens all-time high er på 4.379,11 dollar, ifølge coindeks.

(Journalisten har investert i ethereum)