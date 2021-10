Følg Investordagene 2021 her

– Vi har også tilgang på kompetanse som er helt kritisk for å utvikle denne bransjen, sier han.

Biotech

Ulrica Slåne Bjerke fra Arctic Asset Management

Hva skal man se etter, hva skal man kjøpe, når skal man kjøpe og når skal man selge?

– Biotech reddet verden i fjor, sier Ulrica Slåne Bjerke fra Arctic Asset Management.

– Tenk etter; hvor hadde vi vært i dag, dersom vi ikke hadde fått vaksine? spør Bjerke.

Hun ser i dag et stort antall investeringsmuligheter fremover.

– Mulighetene kommer nå fordi det har hendt en utrolig sterk teknisk utvikling innen biotech-sektoren de seneste 20 årene, forteller hun.

Analytikerne

Hvilke aksjer bør du kjøpe og eie akkurat nå?

Fornybar – Jørgen Bruaset, analysesjef i Nordea Markets og sektoransvarlig for fornybar energi.

Analysesjef i Nordea Markets og sektoransvarlig for fornybar energi, Jørgen Bruaset, tar oss gjennom et par vitkige faktorer når man se på investeringsbeslutinger i fornybar verden.

– Det råder ingen tvil om at veksten i fornybar energi er formidabel i de kommende årene, og sannsynligvis de kommende tiårene.

Han trekker frem megatrender, flaskehalser og mulighetene for konsolidering.

Handel – Markus Borge Heiberg fra Kepler Cheuvreux

Markus Borge Heiberg i Kepler Cheuvreux leter etter gode tilbud på Oslo Børs.

– Hvis du tror på vekst, skal du kjøpe disse aksjene. Tror du estimatene er for høye, kan du kanskje holde deg unna, sier Heiberg.

Olje og ny energi – Synne Wesmann fra Pareto Securities

Synne Wesmann i Pareto Securities gir et kort overblikk over noen av de trendene vi ser i energimarkedet. Tre norske aksjer er ekstra spennende, mener hun

– Det er er mange interessante investeringsmuligheter der ute, sier Wesmann, som under Investordagene 2021 trekker frem et par.

Aker ASA mener hun er en aksje som gir eksponering, både mot en høy oljepris, økte investeringer innen fornybar, men også digitalisering og teknologi.

– Aker prises til en mye høyere rabatt enn det andre nordiske perse gjør. Vi mener rabatten er altfor høy. Aker har vist gang på gang at de skaper aksjonærverdier, og med den eksponeringen de gir til både grønn og svart energi, så er dette en aksje vi ville kjøpe nå, sier Wesmann.

Finans – Tiril Flørnes Støle fra SpareBank 1 Markets

– For de som fortsatt vil være eksponert mot aksjer, er vårt første aksjetips Gjensidige, sier Støle.

Hun påpeker at dette er en defensiv aksje, en aksje som typisk går mindre i oppgangstider, men som også faller mindre i nedgangstider.

–Selskapet har en lang historikk og vi ser hva de har levert historisk, sier Støle, som mener det er gode rom for utbytte.

– Gjensidig er attraktiv, spesielt for investorer som er litt bekymret for markedsutviklingen utover høsten.

Shipping – Peder Jarlsby fra Fearnley Securities

– Det er ikke alltid man kan si at shipping har vært fantastisk, men det har det faktisk vært i 2021. I snitt er sektorene vi dekker opp 60 prosent, sier Jarlsby.

Han påpeker at tørrlast, og spesielt containermarkedet, som viktige drivere.

– Alle aktørene slåss også om energikapasiteten i markedet, som har sendt prisene på blant kull, olje og LNG rett opp.

Sjømat – Ola Trovatn fra Carnegie

– Vi anbefaler en selektiv eksponering mot sjømatmarkedet, som følge av kostnadsinflasjon i sektoren. Prisene i 2021 har utviklet seg helt i tråd med historiske snitt og med våre forventninger. Fokuset er nå på 2022, sier Trovatn.

Han trekker samtidig frem at konsensus har fått litt urealistisk høye forventninger til gjenåpningseffekten.

– Vi forventer en tilbudsvekst på 130.000 tonn i 2022, med forbehold om at det ikke forekommer noen store biologiske hendelser.

Makropanelet

Ordstyrer Trygve Hegnar med Jan Ludvig Andreassen fra Eika Gruppen, Harald Magnus Andreassen fra Sparebank 1 Markets og Frank Jullum fra Danske Bank.

Ny regjering, renten, oljeprisen, kronen og andre ledende indikatorer. Har vi noe å frykte?

– Oslo Børs er i all-time high, oljeprisen er opp, gassprisen er enda mer opp, aluminiumsprisen er opp og veksten er opp, så hva er da feil, spør Trygve Hegnar.

– Jeg tror ikke det er noe feil, men en naturlig utvikling etter et ganske tøft tiår med mye gjeldsoppbygging som kulminerte med corona. Det neste tiåret kommer også til å ha negative realrenter, når man justerer for inflasjonen, og er et godt miljø for alle som driver med fornuftig bolig- og hyttekjøp. Det er også et farlig miljø fordi det slipper til kvakksalvere og pussige selskaper fordi kapitalkostnaden er så lave, mener Jan Ludvig Andreassen.

Han mener det er vanskelig å finne gode selskaper nå som alt er priset opp på grunn av de ekstremt gunstige kredittmarkedene.

– Det er alltid på toppen det ser best ut. Vi var på vei inn i en lavkonjunktur inn mot corona med et høyt investeringsnivå og aksjemarkedet gikk godt. Så kom corona, proppen gikk ut, men kun i to til tre uker, det var alt. Så gikk vi rett opp igjen og nå inn i en høykonjunktur etter corona. Det skaper mange pressproblemer, sier Harald Magnus Andreassen.

– Poenget til Jan er godt, men konklusjonen er feil, mener Jullum.

– Det er livsfarlig fordi man ikke har noen innsikt i hva risiko er, og risikopremiene er så komprimert så du klarer ikke å skille ulike risikoaktiva. Det gjør at man får en massiv feilallokering, legger han til.

Rentespillet – Pål Ringholm fra SpareBank 1 Markets

Hvor farlig er den lange rente og hvordan spiller du den?

– Er det amerikanske aksjemarkedet dyrt eller billig i dag? Ser man på en graf fra 1880 til i dag, som ser på hva du betaler for en aksje i forhold til inntjening, er det tre topper i henholdsvis 1929, dot-com og i dag, som er det nest høyeste punktet, sier Ringholm.

Han trekker også frem en graf fra andre verdenskrig til i dag med tre ulike indikatorer, blant annet en som er utviklet av den amerikanske investoren og milliardæren Warren Buffett.

– Alle tre indikatorene sier at vi er på det høyeste punktet noen gang siden krigen, påpeker Ringholm.

SpareBank 1 Markets-analytikeren viser dermed til at det amerikanske kapitalmarkedet er på sitt dyreste på 140 år, når vi tenker fremtidig avkastning. Han spår uansett ikke dommedag.

– Jeg sier på inn- og utpust, det er ingen krakk-indikator, og det er ingen tegn på at aksjemarkedet ikke kan være et utmerket sted å være til neste år. Det kan det være, men jo høyere opp man er, desto vanskeligere er det å skaffe fremtidig avkastning.

