Svakere fra Norges største meglerhus

Tredje kvartal er normalt et roligere kvartal for meglerhusene. Vanligvis pleier de fleste transaksjonene å bli avsluttet i slutten av juni, slik at det er forholdsvis stille i juli. Så tar europeerne og amerikanerne ferie i august, og mindre foregår i markedene.

DNB Markets fikk et resultat før skatt på 638 millioner kroner i tredje kvartal, sammenlignet med 693 millioner kroner i samme periode i fjor, og ned fra milliarden i andre kvartal.

Kundeinntektene i tredje kvartal var imidlertid rekordhøye.

– Tredje kvartal ligger normalt lavere, men den underliggende inntjeningen er solid. Det er det beste tredje kvartalet på kundeinntekter noensinne for Markets totalt, og inntektene er særlig drevet av aksjer og corporate finance som har sine beste tredje kvartal noensinne, sier Alexander Opstad, konserndirektør i DNB Markets.

De totale inntektene var på 1,4 milliarder kroner. Det er en nedgang fra 1,8 milliarder kroner i årets andre kvartal, og en nedgang fra 1,5 milliarder i tredje kvartal i fjor.

I normale tider er det kundeinntektene som driver resultatet til DNB Markets. I tredje kvartal hadde meglerhuset kundeinntekter på til sammen 1,3 milliarder kroner, en oppgang fra 1,1 milliarder kroner i samme kvartal i fjor. I andre kvartal hadde DNB Markets rekordhøye kundeinntekter på 1,6 milliarder kroner.

Investeringsbankvirksomheten, med Peter Behncke i spissen, hadde inntekter på 318 millioner kroner i tredje kvartal, en oppgang fra 280 millioner i samme kvartal i fjor og en nedgang fra 615 millioner kroner i andre kvartal.

I årets tredje kvartal var inntektene knyttet til finansielle instrumenter 635 millioner kroner, mot 796 millioner kroner i tredje kvartal i fjor.

DNB Markets (Mill. kr) 3.kv/21 3.kv/20 Totale inntekter 1.409 1.473 Driftsresultat (ebit) 599 706 Resultat før skatt 638 693