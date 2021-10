Følg Investordagene 2021 her

– Det er vitkigere å levere stabil avkastning enn å få med seg toppene, sier han.

Sissener har tro på blant annet bank, finans og forsikring.

– Vi tok i fjor gradvis opp aksjevekten igjen, og endte opp 16 prosent, sier han.

Fremtiden

– Vi tror på høyere renter. Vi har fortsatt tro på Storebrand, sier Sissener, som også tror det har vært underinvestering i energi.

– Verden klarer seg heller ikke uten olje og gass, og vi kommer til å fortsette å investere.

– Det er aksjeplukkernes tur, avslutter Sissener.

Martin Mølsæter fra First Fondene

Mølsæter viser til historisk stor forskjell mellom dyre og billige aksjer. Han mener råvareaksjenes tiår nettopp har startet.

– Jeg tror det er oppside på både kort og lang sikt, sier Mølsæter.

Han presenterer også de største posisjonene i fondene Generator og Global Focus.

– Fondene er mest konsentrert i råvaremarkedet og finans, sier Mølsæther.

Han trekker blant annet frem en upopulær energiinfrastrukturaksje som kan doble seg.

– Elkem liker jeg også veldig godt. Jeg syntes aksjen er veldig spennende, sier Mølsæter.

– Hvis ikke jeg gjør det mye bedre enn børsene de neste 10 årene, må jeg vurdere å sparke meg selv, avslutter han.

Stig Myrseth, analytiker og rådgiver

Stig Myrseth deler sine beste investeringsideer akkurat nå.

– Kryptovaluta, dette er noe alle burde bruke mer tid på. Markedet er ennå ikke profesjonalisert, sier Myrseth.

– Min anbefaling er å shorte Bitcoin og «go long» Etherum, fortsetter han.

Han mener videre blant annet også at Moskva-børsen er upopulær, undervurdert og underanalysert.

– Russiske aksjer er det ultimate «value caset», mener Myrseth, som peker på fravær av truende makroøkonomiske ubalanser, og en ultrakonservativ finans- og pengepolitikk.

Videre mener han tankmarkedet, etter et knapt tiår, er klart for revansj.

– Vi står foran et stort oppsving. Tank er i dag det bulk var for ett år siden, sier Myrseth.

– Tankmarkedet har ligget nede for telling storparten av tiden siden finanskrisen, påpeker Myrseth, og viser til at ordreboken nå er den laveste på 20 år, samtidig som etterspørselen er på vei opp.

Han mener utsiktene er gode for produkttank og kjemikalieshipping. Han anbefaler kjøp av fire aksjer i sektoren, deriblant Okeanis.

Preben Rasch-Olsen fra Carucel Holding

– Investeringsfilosofien er evighetsperspektiv på selskaper med fokus på sterke balanser, høy cash flow og god ledelse, forteller Rasch-Olsen.

– Selskapet skal være ansvarlig for egen skjebne, sier Rasch-Olsen.

Han forsøker å ha 70 prosent av porteføljen i store, veletablerte selskaper og 30 prosent av porteføljen i en hybrid av venture/tidlig-fase selskaper med et uttalt mål om børsnotering i løpet av 1-3 år.

Rasch-Olsen trekker blant annet frem XXL, en hatet aksje med dertil lave forventniner. Videre ser han nærmere på det han mener er et totalt neglisjert selskap, i tillegg til en tech-aksje.

Leif Eriksrød fra Alfred Berg

Eriksrød mener et bilde sier mer enn tusen ord, når han forklarer bruken av teknisk analyse.

– Du trenger bare tid, pris og volum, sier han.



Eriksrød trekker frem flere elementer ved teknisk analyse som et overvåkingsverktøy. Blant annet at; kursutviklingen reflekterer investorenes adferd i aksjen, at signaler har kort holdbarhet og at teknisk analyse ikke erstatter fundamental analyse.

Eriksrød forklarer de ulike signalnivåene, før han avslutter med å vise dagens beste norske chart; Kongsberg Gruppen.

Investorpanelet



Hvordan påvirket pandemien oss, og hvilke muligheter ser investorene nå?

Ordstyrer Trygve Hegnar med Peter Hermanrud som privat investor, Tellef Thorleifsson fra Norfund og Frode Strand-Nielsen fra FSN Capital.

– Hvordan reagerer markedet og hvordan håndterer man markedet, det er dette vi skal snakke om nå, sier Hegnar.

– Når vi ser på nye mål og investeringer, ser vi også allerede da på exit-muligheten sier Thorleifsson.

– Vi må skape meravkastning utover det vi ser i aksjemarkedet, forteller Strand-Nielsen, som investerere etter et 10-15 års tidsperspektiv.

Et godt styret med et internasjonal perspektiv er vesentlig, mener Strand-Nielsen, når han ser etter nye muligheter.

Hermanrud vil nå slippe å forvalte for andre, slik Thorleifsson og Strand-Nielsen gjør.

– Nå skal jeg bygge min egen portefølje og skape meravkastning der, sier investoren.

– Hvordan tenker du når du skal kjøpe aksjer, Peter?

– Man må måle seg mot en eller annen index og du må konsentrere deg om 5-10 hovedposter, svarer Hermanrud.

– Hvis jeg var Frode, ville jeg fokusert på fornybart, fortsetter Hermanrud.

– Vi satser på grønne selskaper som har vært i en boble, avslutter Hegnar.

Slik gjorde jeg det

Trygve Hegnar

Trygve Hegnar forteller sin historie; hvordan han har tenkt, investert og hvordan det har gått.

– Jeg er ikke investor, jeg er pressemann. Men jeg har fulgt med på hvordan andre har gjort det, sier Hegnar.

