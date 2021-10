Dette må du vite før fredagens handel

Ved børsslutt torsdag steg to av tre nøkkelindekser på New York-børsen.

Industriindeksen Dow Jones endte torsdagen ned 0,02 prosent til 35.608,35 poeng.

Den brede S&P-500 steg svakt med 0,3 prosent til 4.549,75 poeng.

Teknologiindeksen Nasdaq ble gårsdagens vinner med en oppgang på 0,62 prosent til 15.215,7 poeng.

290.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 16. oktober, som er den laveste noteringen siden 14. mars 2020. Konsensus pekte mot 300.000 søkende.

Hovedindeksen

Flere selskaper legger frem kvartalstall, og blant annet har Aker Clean Hydrogen, Norske Skog og Tomra kommet med fasiten på hvordan det gikk i tredje kvartal.

Hovedindeksen på Oslo Børs endte på 1.213,92 torsdag, etter en nedgang på 0,29 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 6,4 milliarder kroner.

På den negative siden falt Nordic Semiconductor 12,4 prosent til 247 kroner på gårsdagens høyeste volum etter å ha økt inntektene med 24 prosent til 148,5 millioner dollar i 3. kvartal. Selskapet vil også nå 1 milliard dollar i omsetning et år tidligere enn planlagt.

StrongPoint toppet taperlisten med 18,35 prosent nedgang til 26,70 kroner etter sine tall for tredje kvartal. Selskapet holder imidlertid på sine langsiktige mål.

På den positive siden spratt Nel opp 21,3 prosent til 16,75 kroner på torsdagens fjerde høyeste volum etter en rapport som viste at ordrene har stanset helt opp. Samtidig legger kraftig økte kostnader press på marginene, og selskapet tapte mer penger enn forventet i tredje kvartal.

Dette skjer

Resultater, Norge

Aker Clean Hydrogen

Green Energy Group (SeaBird Exploration)

Green Minerals

Høland og Setskog Sparebank

Medistim

Norske Skog

Tomra

Vi tar også med at Alternus Energy Group avholder generalforsamling og at Aega kommer med en selskapsoppdatering.

Resultater, utenlands

American Express

Autoliv

Schlumberger

Makro, Norge (SSB)

Skogavvirkning for salg, 3. kvartal

Byggekostnadsindeks for veganlegg, 3. kvartal

Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 3. kvartal

Forskning og utvikling i næringslivet, 2020

Tallene slippes som vanlig 08.00.

Vi tar også med at Samfunnsøkonomisk Analyse klokken 10.00 legger frem seneste utgave av rapporten ECON Nye boliger.

Makro, utenlands

Japan: PMI foreløpig, oktober (02.30)

Storbritannia: detaljhandel, september (08.00)

Frankrike: PMI foreløpig, oktober (09.15)

Tyskland: PMI foreløpig, oktober (09.30)

Eurosonen: PMI foreløpig, oktober (10.00)

Storbritannia: PMI foreløpig, oktober (10.30)

USA: Markit PMI foreløpig, oktober (15.45)