Investor: – Bitcoin-chartet ser ganske skummelt ut

Investor og gründer av DoubleLine Capital, Jeffrey Gundlach, er nå bekymret for bitcoins tekniske set-up, etter at kryptovalutaen tidligere denne uken gikk i all-time high , melder CNBC.

– Akkurat nå ser bitcoin-chartet ganske skummelt ut, sier han til nettstedet.

Den forrige rekordnoteringen ble satt i april på 64.888,99 dollar. Etter dette falt prisen igjen, og på det laveste den 21. juli kostet en bitcoin under 30.000 dollar.

Gundlach tror nå bitcoin nå danner en såkalt «double top». Dette skjer når en eiendel, i dette tilfellet bitcoin, treffer en høy pris to ganger, med en relativt beskjeden nedgang mellom. Etter den siste toppen kommer et betydelig fall, slik at grafen blir formet som bokstaven «M».

For bitcoin er det imidlertid for tidlig å se om en «double top» er formet, da den må ha en betydelig brattere nedgang fra onsdagens topp enn det som har skjedd de siste dagene.

Har tatt feil før

– Chartet er skumlere i dag enn det var i juli, da vi har en «double top» på over 60.000 dollar, sier Gundlach til CNBC, og påpeker at bitcoin-prisen nå har falt litt tilbake.

Lørdag morgen er bitcoin ned 2,84 prosent 60.971,84 dollar.

Investoren uttalte imidlertid allerede 15 juli, at han syntes bitcoin-chartet så skummelt ut.

– Å snu til nøytral på 23.000 dollar var åpenbart for tidlig, men jeg har en følelse av at du kommer til å kunne kjøpe bitcoin for under 23.000 dollar igjen, sier Gundlack nå.

Årsaken til bitcoins kraftige oppgang den seneste tiden tilskrives frontrunning av bitcoin ETF'en ProShares Bitcoin Strategy ETF, som ble åpnet for handel tirsdag.