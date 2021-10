Glohet etterspørsel etter Bitcoin-baserte fond

Bitcoin-prisen har fått vind under seilene etter at USA omsider åpnet for handel i Bitcoin ETF-en ProShares Bitcoin Strategy ETF, som ble lansert tirsdag.

Det er det USAs aller første børsnoterte bitcoin-fond, forvaltet av ProShares. Og Investorene var heller ikke vonde å be, som kastet seg over ETF-en.

Siden har mer enn 1 milliard dollar blitt investert det bitcoin-baserte børsnoterte fondet.

– Det er ETF-en som raskest har fått 1 milliard dollar i investeringer. Sett fra et vekst- og handelsvolum-perspektiv, er dette ekstraordinært og et tegn på veldig sterk etterspørsel, ser analysesjef Todd Rosenbluth i CFRA, skriver Financial Times.



Betydelig interesse

Retailinvestorene ugjorde rundt 12-15 prosent av nettokjøpene i ProShares ETF-en de første to dagene, noe som indikerer betydelig interesse blant de institusjonelle investorene, ifølge tall fra JPMorgan.

Et lignende instrument ble lansert av det amerikanske investeringsselskapet Valkyrie Funds på fredag, tre dager etter ProShares. Analytikerne venter at dette kommer til å bli kopiert flere ganger fremover.

Financial Times påpeker at den sterke debuten for ETF-en viser hvordan tradisjonelle investeringsselskaper kappkjører om å få en bit av den fremadstormende digitale industrien. Det fremhever også anerkjennelsen blant mange finansielle regulatører om at sektoren er for stor til å ignorere.

– Dette er et produkt som har blitt ignorert i over fire år av amerikanske myndigheter, og nå har vi muligheten til å få det med investorbeskyttelse, sier lederen i det amerikanske finanstilsynet, Gary Gensler, i et intervju med CNBC.

Volatil reise

Bitcoin har vært gjennom en berg-og-dal-bane det seneste året. Etter bunnen ble nådd i mars i fjor steg prisen kraftig og nådde toppnotering i april, før den igjen kollapset over 50 prosent og ble notert til under 30.000 dollar.

Så har prisen igjen tikket oppover, og etter en noe volatil ferd, nådde Bitcoin en ny toppnotering onsdag denne uken. Etter å ha handlet over 66.000 dollar, har prisen falt noe, og handles i skrivende stund til om lag 61.500 dollar, ifølge Coindesk.