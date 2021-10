Meme-coin til himmels

Året 2021 har vært preget av eufori knyttet til både meme-aksjer og meme-coins. Søndag steg kryptovalutaen Shiba Inu 50 prosent, ifølge Bloomberg.

Dermed har meme-coinen passert forrige rekordnotering og er den 11. største i verden basert på markedsverdi. Det seneste året er Shiba Inu opp svimlende 40.500.00 prosent.

Det er blitt igangsatt en underskriftskampanje på Change.org, som ber Robinhood om å notere Shiba Inu på deres plattform.

– Memes har en verdi og har vært et investerbart tema i 2021. Lavere dollarpris er attraktiv for retailinvestorer som kan kjøpe mer enn 20.000 Shiba coins for én dollar, sier Jonathan Cheesman i kryptobørsen FTX til Bloomberg.

Shiba Inu ble grunnlagt i 2020 av en anonym person under navnet Ryoshi, og coinens nettsted omtaler det som en «desentralisert meme-token som utviklet seg til et levende økosystem». Av andre kjente meme-coins finner man Dogecoin, som ble laget som en spøk tilbake i 2013.

I dag er Dogecoin verdens niende mest verdifulle kryptovaluta.