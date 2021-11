Ny bunnrekord for lira

Fra en kurs på rundt 4,60 kroner så sent som i desember 2008 har den tyrkiske lira falt og falt. Årsaken har vært den økonomiske utviklingen i Tyrkia og kapitalflukt.

Torsdag kuttet sentralbanken renten fra 18 til 16 prosent, noe som bidro til å sende lira lavere. I dag falt den videre til ny bunnrekord mot kronen og de fleste andre valutaer. Nå kan du få en lira for 86 øre.

Bedre har det ikke gått mot dollar og euro. For første gang koster en lira nå snart under 10 cent. På det laveste mandag har lira vært notert til 0,10208 dollar. Mot euro er kursen siden torsdag nå under 9 cent.

Utviser diplomater

Åsaken til dagens fall er en kombinasjon av torsdagens rentekutt og at Tyrkias president lørdag gjentok truslene om å erklære ambassadørene fra Norge og ni andre land uønsket i landet. Til sammen vil han kaste ut ti diplomater, hvorav syv fra NATO-land og nære handelspartnere.

– Jeg har bedt vår utenriksminister om å erklære disse ti ambassadørene for persona non grata så raskt som mulig, sa president Recep Tayyip Erdogan på et folkemøte i Eskisehir vest i Tyrkia lørdag, ifølge NTB.

Liker ikke kritikk utenfra

Erdogan truet også tidligere i uken med å kaste ut de ti ambassadørene som 18. oktober publiserte en høyest uvanlig felles uttalelse, skriver NTB.

Der kritiserer de behandlingen av den Paris-fødte filantropen, forretningsmannen og aktivisten Osman Kavala (64). Han har sittet fengslet uten dom siden oktober 2017.

Norges ambassadør Erling Skjønsberg og ambassadørene fra USA, Tyskland, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Nederland, New Zealand og Sverige ble dagen etter innkalt på teppet til tyrkisk UD.