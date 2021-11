Dette er noen av sakene Finansavisen har 26. oktober:

Kjell Inge Røkke har gjort 19-gangeren i Aker Carbon Capture.

Etter vanvittig kursoppgang sitter Røkke-selskapet nå på papirverdier for 8,2 milliarder kroner.

---

Analytiker Øyvind Mossige i SpareBank 1 Markets mener Europris’ kjøp av Lekekassen er et røverkjøp.

Mossige tror Lekekassen vil fortsette å vokse kraftig, og spår over 400 millioner kroner i ekstra omsetning for Europris i fjerde kvartal. Kursmålet hans for Europris-aksjen er oppjustert fra 70 til 76 kroner. Mandag kostet aksjen rundt 60 kroner.

---

Suksessforvalter Ole Andreas Halvorsen, kosmetikkarving Hermine Midelfart og Anaxo Capital med Bjørn Dæhlie er blant de som har satset penger på AutoStore.

Folketrygdfondet har dessuten kjøpt 7,5 millioner aksjer, som tilsvarer 275 millioner kroner.

---

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Bjørn Dæhlies flytting fra Bø i Nord-Norge.

Ordfører i kommunen, Høyres Sture Pedersen, sier til VG at Dæhlie har vært forfulgt av pressen. At han er blitt behandlet urettferdig. At det har vært en belastning for både ordføreren og Dæhlie. At uansett hva de har uttalt, så har det handlet om formuesskatt.

Ordføreren får ikke sympati hos oss. Når man lager et eget Monaco i bygda, er det en stor sak. Skikongen Dæhlie må også ha visst hva han gikk til, skriver Hegnar.

Finanskalender

Resultat pr. 3. kv.:

Aker Horizons: Kl. 07.00, webcast kl. 09.30