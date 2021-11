Her er det viktigste før børsen åpner

Av førhandelen til IG Trading går det mot opptur på 0,2 prosent fra start på Oslo Børs. Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [0,1, 0,5] prosent.

Olje

Oljeprisene fortsetter rallyet tirsdag morgen. Brent-oljen er opp 0,2 prosent til 86,10 dollar pr. fat, mens WTI-oljen stiger 0,1 prosent til 83,80 dollar.

– Prognosene for en kaldere november sørger for at energitradere gjør seg klare til et stramt marked som vil bli møtt med etterspørsel som mangler sidestykke i vinter, sier Edward Moya, OANDA-analytiker, i et notat.



Han mener det ikke er lenge før vi ser oljeprisene i 90 dollar.

Lagertallene fra USA kommer senere i uken, og vil bli fulgt med argusøyne. Det er ventet at lagrene har økt med 1,7 millioner fat i forrige uke, ifølge Reuters. Bensin og destillat er ventet å falle.

Asia

I Japan stiger Nikkei 1,9 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,2 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,1 prosent, mens Hang Seng i Hongkong faller 0,4 prosent.

I Sør-Korea klatrer Kospi 0,6 prosent, Sensex i India stiger 0,6 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,1 prosent. Straits Times i Singapore er ned 0,2 prosent.

Wall Street

Optimismen fortsetter å bre seg over Wall Street. Mandag avsluttet alle de toneangivende indeksene i grønt.

S&P 500 steg 0,48 prosent til 4.566,59 poeng.

steg 0,48 prosent til 4.566,59 poeng. Dow Jones endte opp 0,18 prosent i 35.742,92 poeng.

endte opp 0,18 prosent i 35.742,92 poeng. Den tech-tunge Nasdaq-indeksen klatret 0,90 prosent til 15.226 poeng.

Hovedindeksen

Oslo Børs endte i rødt mandag. Hovedindeksen falt 0,21 prosent til 1.215,10. Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 4,6 milliarder kroner.

SAS hadde en blytung dag på børs og falt 14,6 prosent. Flyselskapet har en gjeld på rekordhøye 33 milliarder svenske kroner og svir penger på høygir . Toppsjefen Anko van der Werff har også sagt at de er nødt til å forandre SAS for å ha en fremtid.

– Vi kjemper for å overleve, sier toppsjef van der Werff.

Aker Carbon Capture leverte over 100 millioner kroner i omsetning i tredje kvartal, opp fra 69,31 millioner i andre kvartal, med en tilhørende EBITDA på minus 54,42 millioner kroner. Røkke-aksjen steg 9,3 prosent.

Oljeselskapet Okea endte opp 4,8 prosent etter å ha startet driften på Yme-feltet.

– En viktig milepæl, sier adm. direktør Svein J. Liknes.



Nå som Yme-feltet er åpnet for produksjon venter Arctic Securities at Okeas produksjon vil øke med opptil 50 prosent.