Netflix' suksesserie Squid Game har engasjert en hel verden der voksne i dyp gjeld blir med i et dødelig spill hvor barneleker står i sentrum og håpet om å vinne 45,6 milliarder won – nærmere 325 millioner kroner – sørger for umenneskelige handlinger.

Nå har det også blitt lansert en egen kryptovaluta basert på TV-serien kalt Squid Game, og den digitale valutaen steg hele 2.400 prosent på bare 24 timer, skriver BBC. Nå står kursen i 3,34 dollar pr. enhet, mens den ved midnatt i går sto i 0,14 dollar.



Markedsverdien er nå på rundt 264 millioner dollar – 2,2 milliarder kroner.

Squid Game-kryptovalutaen siste uke. Foto: CoinMarketCap

Lekene starter om få dager

Squid-tokenen ble lansert som en eksklusiv del av et tilhørende spill der man kan tjene mer krypto gjennom spill.

Spillet starter online i november og er basert på de seks spillene i TV-serien.

«Til forskjell fra serien spiller man imidlertid ikke med livet som innsats», skriver selskapet i en uttalelse.

Førstepremien i spillet er, i kontrast til TV-serien, ikke gitt – den er i prinsippet uendelig stor og baseres på hvor mange spillere som er med og kursen på kryptovalutaen.

For å bli med i spillet må man betale 456 Squid-mynter for første runde. Deretter koster det flere Squid-mynter og NFT-er for å delta i neste runde av spillet. For å bli med til siste runde av spillet må man ut med hele 50.100 dollar – 420.000 kroner – i tillegg til en NFT.

Plattformen tilbyr også en tjeneste som heter Marbles Pools, eller klinkekulebasseng. Det er nok en referanse til TV-serien der spillerne kan tjene flere mynter ved å satse egen krypto.

Problemer med å selge

Skulle du ha lyst til å bli med på himmelferden kan det imidlertid være lurt å utvise varsomhet. Kryptobørsen CoinMarketCap har en advarsel om at de har mottatt flere beskjeder om at brukere ikke får solgt kryptovalutaen på Pancakeswap – en populær desentralisert kryptobørs.

Det er uklart hvorfor brukerne ikke får solgt, men et informasjonsskriv som beskriver kryptovalutaen sier at enkelte kriterier må møtes for å forhindre dumping av mynten.

Ifølge informasjonsskrivet ble myntene utsolgt på 1 sekund i ICO-en (Initial Coin Offering ) 20. oktober. Den følger dermed i fotsporene til shiba inu-coin – en avart av dogecoin – som har skutt i været den siste tiden.

Netflix-serien blir anslått til å være verdt rundt 900 millioner dollar – over 7,6 milliarder kroner – ifølge internt Netflix-dokument som Bloomberg har fått tak i. Selve serien skal bare ha kostet rundt 21,4 millioner dollar å produsere.