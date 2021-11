Når kommer neste renteheving?

De fleste økonomene venter også at Norges Bank vil høyne styringsrenten på 25 basispunkter i desember. Rentemøtet er et såkalt mellommøte der Norges Bank ikke kommer med noen ny rentebane eller pengepolitisk rapport.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets skriver at meglerhuset er trygge på at sentralbanken vil gjenta forventningen om en renteoppgang i desember, og peker på den registrerte ledigheten har fortsatt å falle på linje med Norges Banks anslag.

Også strateg Lina Fransson i SEB peker på at innkommende data siden forrige rentemøtet bredt har vært på linje med sentralbankens anslag.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets mener Norges Bank kan komme til å omtale den sterke norske kronen, men samtidig fremheve at den er drevet av økende oljepriser, som er et "stort positivt sjokk for den norske økonomien".

Her diskuterte sjeføkonomene de økonomiske utsiktene på Investordagene 2021 (artikkelen fortsetter under videoen).

Sjeføkonom Frank Jullum venter også at Norges Bank vil gjenta forventningen om en desember-heving.

— Globalt er nok vekstutsiktene noe svekket, men samtidig har inflasjonsforventingene løftet seg mye. Det siste har bidratt til betydelig mer aggressive signaler fra flere sentralbanker, og et løft i markedsprisingen også blant resten. På marginen vil dette gjøre det lettere for Norges Bank å gjenta sine signaler om høyere renter, nå som flere andre følger etter, sier han.

Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen mener på sin side at Norges Bank vil varsle at neste renteoppgang først vil komme i neste år, som følge av en uklar smittesituasjon og en sterk norsk krone.

Norges Bank offentliggjør rentebeslutningen torsdag 4. november klokken 10:00.