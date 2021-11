Oppjusterer kursmål på Sparebank 1 SMN

Sparebank 1 Markets oppjusterer sitt kursmål på Sparebank 1 SMN til 157 kroner fra tidligere 139 kroner. Kjøpsanbefalingen fastholdes, fremgår det av en oppdatering fra meglerhuset fredag.

Sparebank 1 Markets har oppjustert sitt estimat på Sparebank 1 SMNs resultat pr aksje for 2021 med fire prosent, og med én prosent for 2022 etter at banken fredag morgen la frem «en solid rapport», heter det.