Jim Cramer tar trusselen av stigende inflasjon med knusende ro, og kommer med anbefalinger på fire sektorer som nyter godt av stigende priser.

– Vi har mange selskaper som vil få fordeler – og noen av dem ekstreme fordeler – og andre som er så godt som immune. Det er mange vinnere der ute, så ikke få panikk og se heller etter kjøpsmulighetene, sier Cramer på sitt aksjeprogram Mad Money på CNBC.

Energi

Inflasjon og råvareboom går ofte hånd i hånd, og det er energi som typisk leder an i rallyet. Brent-oljen har steget 62 prosent hittil i år, og WTI-oljen er opp 73 prosent. Gassprisene som har skutt i været er et kapittel for seg selv, men disse har falt noe den siste tiden.

– Blant de største liker jeg Chevron best. Selskapet gir avkastning på nesten 5 prosent og er dedikert på å investere 10 milliarder dollar på ny teknologi som er mindre energiintensivt, sier Cramer.

Aksjeeksperten liker også andre utbytteselskaper som Devon Energy og Pioneer Natural Resources.

Finans

Banker pleier å gjøre det godt når rentene stiger, og når inflasjonen øker er det ventet at Federal Reserve vil øke rentene.

Cramer peker på store banknavn som Bank of America, Goldman Sachs og Morgan Stanley, men liker også Wells Fargo som en god kjøpsmulighet.

Selskapet har steget nær 70 prosent hittil i år og handles på nær samme nivåer som like før pandemien inntraff. De tre førstnevnte handles imidlertid vesentlig høyere enn pre-pandeminivåer.

– Wells Fargo er en joker og kan ha enorm oppside hvis de får driften i orden. Og jeg sier deg det nå: De vil få driften i orden.



Teknologi

Cramer argumenterer for at dersom selskaper har vansker for å finne arbeidskraft i et stramt arbeidsmarked, må de vende seg mot teknologi for å få det til å gå rundt.

– Da trenger de navn som Salesforce, Adobe, Workday, Amazon Web Services, Azure fra Microsoft og ServiceNow, eller Snowflake, sier Cramer.



Techsektoren har vært brennhet i lang tid, men spesielt etter pandemien tvang oss til hjemmekontor og nettmøter.

Microsoft er opp 47 prosent siste 12 måneder, Workday opp 33 prosent og Snowflake og ServiceNow er begge opp 36 prosent.

Helse

Ikke alle helseselskaper gjør det godt når inflasjonen stiger, men Cramer mener Eli Lilly og Johnson & Johnson kan være gode navn å legge til porteføljen.

– Jeg er mer og mer trygg på deres Alzheimers-medisin, sier Cramer om Eli Lilly.

I tredje kvartal steg salgene med 11 prosent til 23,3 milliarder dollar. Justert resultat pr. aksje økte med 18,2 prosent til 2,60 dollar.