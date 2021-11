Heimstaden kjøper 10 prosent av Kojamo

Heimstaden bolig kjøper 13.422.000 aksjer i det finske eiendomsselskapet Kojamo, hvilket betyr at de nå kontrollerer 10 prosent av selskapet. Kojamo er Finlands største private eiendomsselskap, og eier 36.000 boliger rundt om i Finland. Eiendomsporteføljen deres er verdsatt til 7,5 milliarder euro per andre kvartal 2021.

–Kojamo er et selskap med et sterkt ESG- og kundefokus og har evnet å utvikle og drifte et stort antall boliger gjennom mange år. Vi ser på dette som en attraktiv investering som øker vår eksponering mot det finske boligmarkedet, sier Co-CIO Christian Fladeland i børsmeldingen.