Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk en avkastning på 2,9 prosent i tredje kvartal 2021. Det var 1,0 prosentpoeng bedre enn markedet, opplyses det i en melding.

Ikke siden 2008 har fondet slått markedet med større margin.

– Vi fortsetter en positiv utvikling i tredje kvartal etter markert oppgang i aksjemarkedet. Det norske markedet har klart seg godt, blant annet som følge av oppgang i energiprisene, sier adm. direktør i Folketrygdfondet, Kjetil Houg, i en kommentar.

Solid avkastning

I løpet av tredje kvartal vokste kapitalen til 326,3 milliarder kroner, opp 9 milliarder fra perioden før.

Aksjeandelen av fondet var ved utgangen av tredje kvartal på 62,1 prosent. For aksjeporteføljen var avkastningen i kvartalet på 4,7 prosent, noe som er 1,4 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen for aksjer.

Avkastningen for renteporteføljen var i tredje kvartal på minus 0,1 prosent, 0,2 prosentpoeng over referanseindeksen for renter.

Hittil i år er avkastningen for Statens pensjonsfond Norge på 11,7 prosent, 1,2 prosentpoeng bedre enn markedet. I snitt har fondet de siste ti årene vokst 10,4 prosent årlig.

– Vi har fått god uttelling for vår strategi. Vår forvaltning bidrar til å øke resultatet utover det som følger av markedets avkastning, sier Houg.

02.11.2021 Vi får besøk i studio av Kjetil Houg, adm.dir. i Folketrygdfondet, som er ute med ferske kvartalstall. Fondet slo markedet med den beste marginen siden 2008, men hvilken strategi ligger bak? Vi spør også om fondet forbereder seg på en korreksjon, og om risikoen øker når de ikke bare vil investere mer i Norden, men også mer i unoterte selskaper og på Euronext Growth?