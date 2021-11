Dette må du vite før onsdagens handel

Av førhandelen til IG Trading går det mot helt flat åpning for hovedindeksen på Oslo Børs. Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror hovedindeksen åpner flatt, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,2] prosent.

Olje

Det er relativt flat utvikling i oljeprisen onsdag morgen og brent-oljen er opp 0,14 prosent til 83,82 dollar fatet. WTI-oljen er opp 0,08 prosent til 82,67 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 84,36 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

«Råoljeprisene faller etter at API kan rapportere om den sjette uken på rad med oppbygging av råoljelagre. I tillegg bønnfaller Biden-administrasjonen OPEC+ om å pumpe mer før USA skal utnytte petroleumsreservene», sier Edward Moya, senioranalytiker i Oanda, til Reuters.

OPEC+ skal møtes på torsdag for å gjennomgå retningen fremover, og det er ventet at de vil bekrefte planene for månedlige økninger.

Asia

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,20 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er ned 0,47 prosent, og Kospi i Sør-Korea er ned 1,21 prosent.

I India er Sensex opp 0,17 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,93 prosent, mens Straits Times i Singapore svekkes 0,44 prosent.

Markedene i Japan er stengt på grunn av en offentlig høytidsdag.

Wall Street

Onsdagens viktigste hendelse er Feds rentebeslutningen som legges frem klokken 19.00 norsk tid. Ellers tikker det inn Markit PMI for oktober, samt industriordrer for september.

Alle de tre hovedindeksene på Wall Street blinket grønt tirsdag.

Dow Jones endte opp 0,35 prosent til 36.039,44 poeng.

S&P 500 steg 0,32 prosent til 4.628,61 poeng.

Nasdaq steg 0,34 prosent og endte på 15.649,6 poeng.

Til tross for oppsvinget var det blandet utvikling for FAANG-aksjene. Facebook falt 0,58 prosent, Amazon gikk ned 0,16 prosent, Netflix falt 0,53 prosent, mens Apple og Google steg henholdsvis 0,71 og 1,35 prosent.

Hovedindeksen

Flere selskaper har lagt frem tall onsdag morgen, blant annet Grieg Seafood og Multiconsult. På makrofronten tikker det inn boligpriser fra Eiendom Norge klokken 11.00.

Hovedindeksen på Oslo Børs endte tirsdagen med en nedgang på 0,31 prosent til 1.207,07 poeng.

Blokkjedeteknologiselskapet DLT ble gårsdagens børsvinner med god margin, etter at aksjen steg 25,5 prosent til 12,68 kroner. Selskapet meldte tirsdag morgen at Rhodium Enterprises, en av eiendelene i transaksjonen som dannet DLT i mars 2021, nå har søkt om en børsnotering på Nasdaq i USA.

Oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire endte også med en oppgang på 7,3 prosent etter at selskapet meldte at Runar Vatne kjøpte en kvart million aksjer for til sammen 11,4 millioner kroner.

Verre gikk det for Kahoot-aksjen som falt 5,4 prosent tirsdag. Ifølge shortregisteret til Finanstilsynet har tre utenlandske hedgefond short-posisjon i selskapet tilsvarende 2,11 prosent av utestående aksjer. Aksjen har falt mer enn 30 prosent på under to måneder, og ned om lag 50 prosent så langt i år.

Dette skjer

Resultat pr. 3. kv.:

Grieg Seafood: Kl. 06.00, Høyres Hus kl. 08.00, webcast

Link Mobility: Kl. 06.00, webcast kl. 10.00

BEWi: Kl. 07.00, hos SpareBank 1 Markets kl. 08.00, webcast

Multiconsult: Kl. 07.00, Munch kl. 08.30, webcast