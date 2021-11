Spår mer enn dobbel avkastning

Aksjemarkedene verden over har ignorert en haug med usikkerhet under pandemien og børsen i USA fortsetter oppturen til tross for at Federal Reserve i dagens rentemøte skal annonsere en oppstart for når sentralbanken vil starte nedtrappingen av støttekjøpene.

Mange investorer tror imidlertid at tiden for enkle gevinster er bak oss, og vender oppmerksomheten mot trygge utbytteaksjer i lys av Feds antatte nedtrapping.

Nå har Goldman Sachs presentert en liste over aksjene med best utsikter for tiden fremover med tanke på å gi tilbake til aksjonærene, skriver CNBC.

Venter økning

Utbytteaksjer kjennetegnes av utslagene i aksjekursen er små, driften er stødig og avkastningen i investeringen hentes gjennom utbetaling av kvartalsvise utbytter.

Goldman har satt sammen en liste av hele 50 utbytteaksjer med over gjennomsnittlig utbytteavkastning samt hvor mye utbyttene er ventet å øke i årene fremover.

Aksjene i porteføljen er ventet å øke sine utbytter med en årlig rate på 11 prosent innen 2023, sammenlignet med S&Ps snittøkning i utbytter på 6 prosent, ifølge estimater fra Goldman-analytikerne.

Utbytteavkastningen ender på 3,1 prosent mot S&Ps 1,5 prosent – mer enn dobbelt så mye.

Dobler utbyttet

Bilgigant Ford er ventet å ikke mindre enn doble utbyttene innen 2023. Selskapet filleristet analytikernes forventninger og oppjusterte sine prognoser for hele 2021. Paradoksalt opplyste ledelsen at økt tilgang på halvledere i kvartalet gjorde det mulig å lage flere kjøretøy.

– Ford er godt på vei med å ordne opp i lønnsomhetsproblemene sine. Utbyttene ble opphevet etter første kvartal i 2020 på grunn av pandemien og over tid tror vi det vil returnere til nivåer før pandemien på 15 cent pr. aksje, sier Morningstar-analytiker David Whiston.



Han har et kursmål på 20 dollar på bilgiganten – 12 prosent over dagens kurs.

Aksjene med høyest ventet økning i utbytter i årene fremover er presentert i tabellen over.