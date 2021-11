Oktober-statistikk fra Nordnet viser at nettmeglerens aktive profesjonelle kunder omsatte finansielle instrumenter for 9,2 milliarder kroner i løpet av måneden, ned fra 9,3 milliarder måneden før.

De norske, aktive kundene foretok seg i snitt 2.500 handler pr. dag i september, markant opp fra 2.100 i måneden før.

Aksjer sto for 6,2 milliarder kroner av omsetningen, mens handelen i finansielle derivater, herunder warrants, opsjoner, og forwardkontrakter, kom på 3 milliarder kroner.

– Kvartalspresentasjoner har historisk vært veldig gode måneder for tradere. Med store svingninger intradag muliggjør dette å tjene penger for dem som agerer raskt. Dette ser vi også av volumene denne måneden. Ikke nødvendigvis i kroner, men antallet handler er økt drastisk fra september til oktober, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i en pressemelding.

Svensk kreftselskap

Mest omsatte aksje var det svenske legemiddelselskapet Cantargia AB, med et volum på 983 millioner kroner.

– Aksjen har falt 75 prosent i år, men selskapet har likevel kommet med mye nyheter gjennom oktober, noe som har ført til at aksjen har vært veldig volatil og gjort det mulig for tradere å handle på disse svingningene, fortsetter Johannesen.

Blant nyhetene han sikter til er en positiv uttalelse fra europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) om særlegemiddelstatus for nadunolimab ved behandling av bukspyttkjertelkreft.

Positiv REC-guiding

Nordnet-traderne handlet mye også i Equinor og REC Silicon i oktober, med volumer på henholdsvis 502 og 454 millioner kroner.

– Til tross for et dårligere resultat på grunn av høye energipriser, var REC-guidingen positiv, sier investeringsøkonomen, og viser til budskapet fra selskapet om at fabrikken i Moses Lake planlegges gjenåpnet i 2023.