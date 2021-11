FED skal nedskalere støttekjøp

Den Amerikanske sentralbanken kunngjorde onsdag at de snart vil begynne å nedskalere sine månedlige obligasjonskjøp, som er det første skrittet mot å trekke tilbake den enorme økonomiske støtten de har gitt markedet og økonomien generelt.

Nedtrappingen av obligasjonskjøp vil starte «senere denne måneden», annonserte sentralbanken etter møtet. Planen er at sentralbanken skal redusere støttekjøpene med 15 milliarder dollar hver måned, der de vil kutte 10 milliarder dollar i statsobligasjoner og 5 milliarder dollar i pantesikrede verdipapirer fra dagens 120 milliarder i totale støttekjøp.

Kuttene lavere enn ventet

Reduksjonen på 15 milliarder dollar per måned er noe lavere enn mange ventet, som betyr at Fed ikke vil være ferdig med nedskalering av støttekjøp («tapering») før etter juni, med mindre tempoet øker. I uttalelsen understreket Fed at de kan gjøre justeringer i prosessen rundt nedskalering av støttekjøp om nødvendig.

Høy inflasjon

Sentralbanken i USA har et inflasjonsmål på 2 prosent per år, og årsjustert var inflasjonen 5,4 prosent i september. Mot slutten av møtet erkjente Fed at inflasjonene har vært raskere og mer varige enn sentralbanksjefer hadde ventet. Likevel trakk de ikke tilbake uttalelsen om at de ser på inflasjonen «forbigående».

I forkant av tallene ventet ifølge Bloomberg et hårfint flertall av analytikerne at sentralbanksjef Jerome Powell sitter i ro med tanke på styringsrenten frem til starten av 2023, mens de øvrige ventet en renteøkning i 2022.