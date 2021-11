Odfjell SE med negativt resultat i tredjekvartal

Odfjell SE rapporterte onsdag kveld resultatene for tredje kvartal. Der kunne de vise til inntekter på 125 millioner dollar, men bunnlinjen viste et tap på 25 millioner dollar.

Timecharter-inntjening i Odfjell Tankers falt med 2 millioner sammenlignet med fjorårets timecharter-inntjening på 123 millioner dollar. Odfjell Se kunne også vise til en negativ EBIT på 7 millioner dollar, sammenlignet med fjorårets EBIT på 11 millioner dollar.

Utover dette rapporterte Odfjell SE at det nærmer seg sesong for et høyt antall kontraktsfornyelser. I tredje kvartal 2021 fornyet Odfjell kun en liten andel av porteføljen, med ratefornyelser opp 5 prosent.