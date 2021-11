SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30



B2Holdings ferske kvartalsrapport offentliggjort torsdag morgen viser et resultat etter skatt på 162 millioner kroner i tredje kvartal. Det er en bedring fra samme kvartal i fjor da bunnlinjen endte på 128 millioner kroner.

På forhånd var det ventet et resultat etter skatt på 134 millioner kroner, ifølge TDN Direkt. Egenkapitalavkastningen ble 11,7 prosent, en oppgang fra 6,2 prosent i samme kvartal i fjor. B2Holding annonserer at det vil starte et tilbakekjøpsprogram på maksimalt 10 millioner aksjer og at utbytte for 2020 blir 0,15 kroner pr. aksje.

– Vi er glade for å kunne rapportere at tredje kvartal gjentok den gode utviklingen fra tidligere kvartaler, med usikret innkreving som viste fortsatt forbedring og sikret innkreving som også overgikk forventningene. Med bedre innkrevingseffektivitet og et skalerbart kostnadsnivå er vi godt posisjonert for å ta en aktiv rolle i det forbedrede NPL-markedet, sier konsernsjef Erik Just Johnsen i meldingen.

Brutto innkreving endte på 1,3 milliarder kroner i tredje kvartal, en nedgang fra 1,6 milliarder kroner i tredje kvartal i fjor. Porteføljekjøpene i kvartalet var 237 millioner kroner. I løpet av andre kvartal kjøpte B2Holding misligholdte porteføljer for 220 millioner kroner og i tredje kvartal i fjor var porteføljekjøpene 264 millioner kroner.

«Markedsaktiviteten har tatt seg opp, og vi går mot et mer normalt marked. Porteføljevolumene er fortsatt noe lavere enn før pandemien, delvis på grunn av at ulike statlige ordninger fortsatt er på plass eller nylig har blitt avsluttet. Vi forventer at volumet av porteføljer som kommer til markedet vil øke ytterligere i fjerde kvartal, og at denne trenden vil fortsette i 2022», skriver B2Holding i rapporten.

Estimert gjenværende forventet inndrivelse (ERC) var 19,7 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.

B2Holding Mill.kr 3.kv/21 3.kv/20 Totale inntekter 819 845 Driftsresultat 370 369 Resultat før skatt 210 171 Resultat etter skatt 162 128