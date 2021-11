– Organisasjonen leverer på strategien om å bli en mer diversifisert bank med lavere risiko og dermed lavere tap. Instabank har fortsatt en svakt økende portefølje av usikrede lån, men en tredel av utlån i Norge er nå pantesikrede lån. En helt marginal andel av pantesikrede utlån er i mislighold, og samlet er bankens utlånstap langt innenfor de målene styret har satt, sier Robert Berg, adm. direktør i Instabank.

Instabank oppnådde et resultat før skatt på 32,5 millioner kroner i årets tredje kvartal. Det er 85 prosent høyere enn samme kvartal året før. Ifølge banken selv skyldes fremgangen i første rekke god utlånsvekst og lave utlånstap.

Instabank (Mill. kr) 3. kv/21 3. kv/20 Netto renteinntekter 76,3 54,6 Totale inntekter 86,2 65,9 Tapsavsetninger 20,5 18,8 Resultat før skatt 32,5 17,6

Sterk vekst i Norge

Utlånsveksten i kvartalet var 298 millioner kroner, som fordeler seg på alle produkter og alle markeder. Den sterkeste veksten er i Norge, som nå utgjør 64 prosent av samlede utlån i banken. Viktigste bidragsyter til veksten er pantesikrede lån, som ble introdusert sommeren 2020.

Instabank fikk i tredje kvartal en avkastning på egenkapitalen på 16,6 prosent. Hittil i 2021 er avkastningen på egenkapitalen 13,6 prosent, som er over målsettingen på 13 prosent for 2021.

– Gode resultater gjør at vi kan fortsette å utvikle banken mot en mer diversifisert personbank. Vi er spesielt glade for den positive utviklingen i utlånstap vi har sett over lengre tid. Det skyldes flere forhold; strammere kredittgivning hjulpet av gjeldsregisteret, en bedring i kundenes privatøkonomi – og ikke minst økningen i andelen pantesikrede utlån, sier Berg.