Idar Vollvik pakket om og solgte vanlige munnbind for medisinsk bruk til en omsetning på 47 millioner kroner. Det medførte pågripelse av politiet, og deretter kjempetap i regnskapet.

Næringsminister Jan Christian Vestres familiebedrift, møbelprodusenten Vestre, fikk i 2020 statsstøtte gjennom en rekke ordninger. Den svært lønnsomme bedriften fikk også 4,5 millioner kroner i coronastøtte fra Innovasjon Norge.

Samtidig tok de to eierne, Jan Christian Vestre og hans mor Elisabeth Preus Vestre, ut et utbytte på 1,5 millioner kroner, i tillegg til et tilleggsutbytte på 1,12 millioner.



Opposisjonspolitikere mener dette illustrerer hvordan Arbeiderpartiet i opposisjon og Arbeiderpartiet i regjering er to vidt ulike ting.

Gründer Jens Rugseth mente prisingen var lav da Link Mobility gjorde comeback på børs i oktober i fjor. Samtidig lovet han monstervekst på 25 prosent i året og at en tredobling av prisen godt kunne la seg regne hjem.

Siden har kursen imidlertid rast mer enn 60 prosent.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om antallet pensjonister i Norge, som 1. november passerte én million. Nav har mye å gjøre.

De siste ti årene har antallet pensjonister økt med 300.000 personer, eller 40 prosent, og hver sjette nordmann er nå alderspensjonist.

Man behøver ikke være spåmann for å se at antallet yrkesaktive vil gå ned og antallet alderspensjonister vil øke. Den felles kaken vi baker hver dag, må bli større og bedre. Eller så må pensjonistene få mindre penger, skriver Hegnar.

Finanskalender

Resultat pr. 3. kv.:

B2Holding: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

DNO: Kl. 07.00, tlf kl. 15.00

Elopak: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Europris: Kl. 07.00, Felix Konferansesenter kl. 08.30, webcast

Hexagon Composites: Kl. 07.00, selskapets lokaler kl. 08.30, webcast

House of Control Group: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Instabank: Kl. 07.00, hos SR-Bank kl. 10.00, Teams kl. 13.00

Norcod: Kl. 07.00, Teams kl. 10.00

Polaris Media: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 09.30, webcast

Prosafe: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Reach Subsea: Kl. 07.00, webcast kl. 10.30

Targovax: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Techstep: Kl. 07.00, Teams kl. 10.00

Kid: Kl. 07.30, hos Kepler Cheuvreux kl. 09.30, webcast

Sonans Holding: Kl. 07.30, Teams kl. 09.00

Bonheur: Kl. 08.00, webcast/tlf kl. 08.30

Kahoot!: Kl. 08.00, webcast kl. 15.30