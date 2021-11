Mot opptur fra start på Oslo Børs

Av førhandelen til IG Trading går det mot opptur på 0,5 prosent fra start for hovedindeksen på Oslo Børs.

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [0,3, 0,7] prosent.

Olje

Brent-oljen stiger 0,3 prosent til 81,46 dollar pr. fat, mens WTI-oljen står uendret i 80,09 dollar. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 81,94 dollar da Oslo Børs stengte i går.

Siden den gang er prisen ned 0,7 prosent som følge av at Iran og verdensmakter har avtalt å fortsette samtalene om atomvåpen senere i november.

Det kan gjør at amerikanske sanksjoner på iransk olje blir løftet og følgelig øke globalt tilbud.

Oljelagrene steg med 3,3 millioner fat i forrige uke, hvor det på forhånd var ventet en oppgang på 2,2 millioner fat ifølge Trading Economics.

Ellers rettes fokuset torsdag mot møtet i Opec+. Det er ventet at oljekartellet vil bekrefte deres tidligere avtalte strategi, som innebærer en produksjonsøkning på 400.000 fat olje pr dag i desember.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,7 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,9 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger 0,8 prosent, mens Hang Seng i Hongkong derimot klatrer 0,3 prosent, og Kospi i Sør-Korea er opp 0,2 prosent. S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,5 prosent

Børsene i Singapore, Malaysia og India er stengt for høytid.

Wall Street

Alle de tre hovedindeksene på Wall Street blinket grønt onsdag.

Industriindeksen Dow Jones endte dagen opp 0,29 prosent og endte i 36,157.02.

endte dagen opp 0,29 prosent og endte i 36,157.02. Den brede S&P 500 -indeksen steg med 0,65 prosent, opp til 4,660.56.

-indeksen steg med 0,65 prosent, opp til 4,660.56. Teknologiindeksen Nasdaq ble dagens vinner, og steg med 1,04 prosent, og endte i 15,811.58.

Hovedindeksen

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,8 prosent før den sluttet på 1.216,25 poeng.

Link Mobility leverte en omsetningsvekst på 37 prosent til 1,11 milliarder kroner i tredje kvartal, inkludert oppkjøpte enheter. Resultat før skatt endte på minus 46,1 millioner kroner, mot et negativt resultat på 63,5 millioner kroner for et år siden. Aksjen stupte 22,7 prosent til 22,20 kroner.

I tredje kvartal omsatte Bewi for rekordhøye 193 millioner euro, opp fra 122,1 millioner euro i samme periode året før. Selskapet fikk et resultat før skatt på 17,5 millioner euro, mot 7,9 millioner euro for et år siden. Aksjen falt 5,5 prosent til 54,80 kroner.

Norwegian økte kapasiteten med 195 prosent i oktober, sammenlignet med fjoråret, og fraktet 1,2 millioner passasjerer i forrige måned. Kabinfaktoren endte på 82,7 prosent, mot 55,3 prosent på samme tid i 2020. Aksjen falt 3,7 prosent til 11 kroner.

Dette skjer

Resultat pr. 3. kv.:



B2Holding: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

DNO: Kl. 07.00, tlf kl. 15.00

Elopak: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Europris: Kl. 07.00, Felix Konferansesenter kl. 08.30, webcast

Hexagon Composites: Kl. 07.00, selskapets lokaler kl. 08.30, webcast

House of Control Group: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Instabank: Kl. 07.00, hos SR-Bank kl. 10.00, Teams kl. 13.00

Norcod: Kl. 07.00, Teams kl. 10.00

Polaris Media: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 09.30, webcast

Prosafe: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Reach Subsea: Kl. 07.00, webcast kl. 10.30