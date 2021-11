Mot oppgang i Oslo tross børsstup i Asia

Av førhandelen til IG Trading går det mot opptur på 0,1 prosent fra start for hovedindeksen på Oslo Børs.

Olje

Brent-oljen er ned 0,4 prosent til 80,62 dollar pr. fat, mens WTI-oljen faller 0,1 prosent til 79,20 dollar. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 81,82 dollar da Oslo Børs stengte i går.



Les hele oljekommentaren her.



Asia

I Japan faller Nikkei 0,6 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,7 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,9 prosent, mens Hang Seng i Hongkong faller hele 1,4 prosent, og Kospi i Sør-Korea er ned 0,5 prosent.

I India er Sensex opp 0,5 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,4 prosent, mens Straits Times i Singapore stiger 0,6 prosent.

Handelen i det Hongkong-noterte eiendomsselskapet Kaisa Group ble suspendert fredag, ifølge børsmeldinger.

Det kommer som følge av at Kaisa torsdag rapporterte at deres finansavdeling ikke kunne betale tilbake et forfall på gjeldsinnbetaling. Det gjør at investorene frykter gjeldsberget i næringseiendomssektoren.

Kaisa er Kinas nest største eiendomsselskap, like bak Evergrande som var i søkelyset for en måneds tid siden.

Wall Street

Selv om industriindeksen Dow Jones falt 0,09 prosent og endte i 36,124.44, kunne de to andre hovedindeksene vise til nye stengerekorder.

Den brede S&P 500-indeksen steg med 0,42 prosent, opp til 4,680.18.