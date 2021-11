DNB Markets anbefaler 2 aksjer

-

I fredagens rapport fra DNB Markets anbefales kjøp av aksjer i Europris og Elektroimportøren. Begge selskapene presenterte kvartalstall torsdag, og falt henholdsvis 3,1 prosent og 5,5 prosent.

Meglerhuset hever kursmålet på Europris fra 70 til 75 kroner mens kursmålet på Elektroimportøren forblir uendret på 95 kroner.

Tallknuserne mener kvartalsrapporten fra Europris illustrerte at selskapet har styrket markedsposisjonen gjennom pandemien. Gjennom de siste to årene har topplinjen vist en vekst på rundt to ganger takten for den samlede detaljhandelssektoren i samme tidsrom.

Økte estimater

«For Q4 var det etter vårt syn også positivt at ledelsen kunne dempe eventuelle bekymringer for at de skulle sitte med lave lagerbeholdninger inn mot julesalget. Endringen i kursmålet kommer på grunnlag av oppjusterte estimater både for 2021 og 2022. Estimert justert EBITDA for inneværende år er opp med 6 prosent, mens tilsvarende estimat for 2022 er løftet med 5 prosent», skriver DNB Markets.

Forsiktige salgsutsikter

Analytikerne er fornøyd med tredjekvartalstallene til Elektroimportøren, og skriver at kursfallet ser ut til å være drevet av de mer forsiktige salgsutsiktene for fjerde kvartal. Utviklingen i bruttomarginen gjør imidlertid at meglerhusets EBITDA-estimat økes med 2 prosent, på tross av en nedjustert estimert topplinje for fjerde kvartal.

DNB Markets har tatt estimatene for 2022-2023 noe ned etter kvartalsrapporten, men understreker samtidig at det er god støtte i de implisitte multiplene på dagens nivå.

Fredag omsettes Europris-aksjen for 63,30 kroner, opp 3,7 prosent, mens Elektroimportøren stiger 3,6 prosent til 70,99 kroner.