Den sveitsiske storbanken kommer hver måned med deres mest foretrukne aksjer på tvers av sektorer, basert på selskapets analytikeres førstevalg på en 6- til 12-månederstidshorisont. Det innebærer også at Credit Suisses' analytiker har estimater og kursmål som er høyere enn konsensus, uten å være overdrevne, skriver CNBC.

Blant nykommerne på listen i november finner man International Game Technology og Coco-Cola.

Credit Suisse' novemberfavoritter Coca-Cola

International Game Technology

PVH Corp

Teck Resources

Sunrun

Square

Teladoc Health

Dun & Bradstreet Holdings

United Parcel Service

Netflix

Bruskjempen er meglerhusets toppvalg når det kommer til gjenåpning. Sveitserne mener Coca-Cola har flere kvartaler med medvind foran seg, og har satt et kursmål på 63 dollar pr. aksje. Før helgen ble aksjen handlet for 56 dollar, etter å ha steget 3 prosent hittil i år. Coca-Cola er også et av fire selskaper som Warren Buffets Berkshire Hathaway har investert tungt i.

Netflix nedtur

International Game Technology, som tilbyr teknologi- og programvareløsninger for ulike gambling- og spillkanaler, har steget 85 prosent i år, etter at de amerikanske kasinokjempene har fokusert på å investere i digitale spill- og kasino.

Andre selskaper som blir dratt frem er Teck Resources og UPS, som selskapene med de minst krevende markedsutfordringer, skriver CNBC.

Et selskap som derimot går igjen som en av favorittene er Netflix. I etterkant av lanseringen av den sørkoreanske suksesserien «Squid Game», hevet Credit Suisse-analytikerne kursmålet med nesten 100 dollar for strømmetjenesten – fra 643 til 740 dollar pr. aksje. Etter børsslutt fredag lå Netflix-aksjen på 645 dollar pr. aksje, etter å ha falt 6,3 prosent siden inngangen til november.