Dette skjer i dag – mandag

Finansavisen har blant annet disse sakene mandag 8. november

Konsernsjef Karl Johan Lier i AutoStore er blitt en svært holden mann på kort tid.

Siden børsnotering har AutoStore-aksjen steget 29 prosent. Liers aksjer og opsjoner gjør at konsernsjefen nå er god for nesten 2 milliarder kroner

Også finansdirektøren Bent Skisaker er blitt rik på svært kort tid. Han ble ansatt i AutoStore i fjor og litt over ett år senere sitter han på aksjer verdt 23 millioner kroner.

---

Bilinvestor Michael Stang Treschows Autoxo har på to år tapt 87 millioner kroner på dyre sportsbiler.

Selskapets omsetning har steget kraftig, mens resultatene har gått motsatt vei.

Med dansk medeier gir Treschow likevel enda mer gass med luksusbilene Ferrari og Maserati.

---

Eiendomsinvestor Einar Skjerven har gjort tigangeren på Tinder for eiendom.

Investoren har tatt den digitale investeringsplattformen iFunded på børs i Tyskland, som han til nå har han tjent rundt 27 millioner kroner på.

---

På lederplass skriver Trygve Hegnar om SAS’ grisedyre flybilletter.

Med Norwegian ute av bildet, er SAS eneste selskap som tilbyr direkteruter fra Oslo til New York.

For det tar de 19.000 kroner for den rimeligste billetten, og 59.000 kroner for business class.

Flyselskapene er proffe til å prissette, men det går vel en grense for hva nordmenn vil betale.

For konkurrentene er det gode muligheter. Grip sjansen, skriver Hegnar.

Finanskalender

Resultatsesongen tar en pause her hjemme, men ikke internasjonalt der japanske Softbank Group – med eierandeler i blant andre Autostore og Oda – er blant dagens tallfremleggere.

Av børsrelatert for øvrig tar vi med SAS-tallene for oktober-trafikken (11.00) og at Aker går eksklusive utbyttet (11,75 kroner) som torsdag ble offentliggjort før styrebeslutningen – og senere bekreftet i etterkant.

Makro, Norge (SSB)

Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kvartal

Industriomsetning, september

Industriproduksjon, september

Ambulansetjenester

Tallene slippes som vanlig klokken 08.00.

Makro, utenlands

Eurosonen: Sentix investortillit

Eurosonen: Eurogruppen-møte

USA: inflasjonsforventinger, oktober

Japan: sammendrag forrige sentralbankmøte

Kilde: CNBC, SSB, Trading Economics, TDN Direkt