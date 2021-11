Dette må du vite før Oslo Børs åpner

Av førhandelen til IG Trading går det mot nedgang på 0,22 prosent fra start på Oslo Børs.

Olje

Frontkontrakten for Brent-oljen stiger 1,1 prosent til 83,63 dollar pr. fat, som er opp fra rundt 82,85 dollar da Oslo Børs stengte fredag. WTI-oljen er opp 1,1 prosent til 82,19 dollar pr. fat.

Oppgangen skjer etter at Saudi Aramco fredag skrudde opp sine offisielle salgspriser (OSP). Prisen for «Arab light crude» høynes fra 1,40 til 2,70 dollar over Oman/Dubai-referansen til Asia. Til Nordvest-Europa er prisen satt til 30 cent pr. fat i rabatt mot ICE Brent og til USA 1,75 dollar pr. fat mot ASCI-referansen (Argus Sour Crude Index).

Prisjusteringen fra Saudi-Arabia peker mot at etterspørselen etter olje holder seg sterk etter at OPEC+ i forrige uke holdt seg til planen om å øke produksjonen.

Asia

I Tokyo faller Nikkei-indeksen 0,35 prosent, mens den bredere Topix-indeksen trekker ned 0,28 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,22 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er ned 0,56 prosent, og Kospi i Sør-Korea er ned 0,06 prosent.

I India er Sensex ned 0,03 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 0,06 prosent, mens Straits Times i Singapore stiger 0,44 prosent.

Wall Street

Amerikanske aksjer suste videre opp på fredag til rekordnivåer etter at oktobers jobbtall var bedre enn forventet.

Dow Jones steg med 0,57 prosent til 36.327,95 og ny all-time high for 40. gang i år.

S&P500 la på seg 0,4 prosent og endte uken på 4.697,53 og ny all-time high for 64. gang i år.

Den teknologitunge indeksen Nasdaq økte minst, opp 0,2 prosent til 15.971,59 til ny all-time high for 41. gang i år.

Antall sysselsatte utenfor landbrukssektoren i USA steg med 531.000 i oktober. Arbeidsledighetsraten var 4,6 prosent. På forhånd var det ventet at antall sysselsatte ville stige med 450.000, mens ledighetsraten var ventet til 4,7 prosent.

Hovedindeksen

SAS-tall for oktober-trafikken slippes klokken 11.00, mens Aker går eksklusive utbytte (11,75 kroner).

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,64 prosent fredag til 1.132,48 og ny all-time high for 47. gang i år fredag. Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 5,8 milliarder kroner.

Aker-aksjen steg 2,1 prosent til 846 kroner og ny all-time high. Intradag ble aksjen notert så høyt som 847,50 kroner, som er ny all-time high intradag.

Adevinta-aksjen steg 4,8 prosent til 149,95 kroner, etter at de før børsåpning publiserte historisk segmentinformasjon for selskapene inkludert i Ebay-oppkjøpet.

Tor Olav Trøims Borr Drilling spratt til topps på vinnerlisten med en oppgang på 18,6 prosent til 11,11 kroner etter at rapporten for tredje kvartal viste høyere aktivitet og lavere tap.



Kahoot -aksjen , falt 8,0 prosent til 46,68 kroner etter gårsdagens oppgang i kjølvannet av rapporten for tredje kvartal . Like før stengetid torsdag ble det kjent at BlackRock hadde solgt seg ned i selskapet.

Dette skjer

SAS-tallene for oktober-trafikken (11.00)

Aker går eksklusive utbyttet (11,75 kroner) som torsdag ble offentliggjort før styrebeslutningen – og senere bekreftet i etterkant.

Makro, Norge (SSB)

Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kvartal

Industriomsetning, september

Industriproduksjon, september

Ambulansetjenester

Tallene slippes som vanlig klokken 08.00.

Makro, utenlands