Blåmandag for Tesla-aksjen

Lørdag spurte Tesla-gründer Elon Musk hans 62,5 millioner følgere om hvorvidt han skulle selge 10 prosent av andelen sin i Tesla eller ikke.

Musk lovet at han ville følge resultatene fra meningsmålingen, uavhengig av hva utfallet ble, og da avstemningen ble avsluttet rundt klokken 20.00 norsk tid søndag kveld hadde 57,9 prosent stemt for at han skal selge.

I tillegg til å være notert på Nasdaq-børsen i USA er det også notert på Frankfurt-børsen i Tyskland.

Der er det tydelig at Twitter-avstemningen ikke har falt i god jord, og aksjen er ned rundt seks prosent i 11-tiden til 997 dollar. Intradag har den foreløpig vært nede i 978 dollar på det laveste.

I USA virker også stemmingen å være svært lunken, og den Nasdaq-noterte aksjen er ned 5,75 prosent i førhandelen.

Aksjer for 250 milliarder

Elon Musk er for tiden verdens rikeste mann og eier rundt 20,7 prosent av Tesla, som er verdsatt til rundt 1.220 milliarder dollar.

Elbil-gründeren har dermed Tesla-aksjer for cirka 250 milliarder dollar, som tilsvarer at han, hvis han følger avstemningen, skal selge aksjer for 214 milliarder norske kroner.

I tillegg har han en opsjon på å kjøpe 22,86 millioner aksjer til 6,24 dollar hver, som utløper i august 2022. På fredag sluttet Tesla-kursen på 1.222,09 dollar, og opsjonene ville dermed gitt en gevinst på nesten 28 milliarder dollar hvis de ble utøvd.