Tesla-aksjen har en blåmandag etter at Elon Musks Twitter-utspill i helgen.

På lørdag spurte han følgerne sine om han skulle selge 10 prosent av aksjene i selskapet, og 57,9 prosent av de som stemte ga tommel opp for et salg. Aksjonærene virker ikke å være veldig begeistret over avstemningen til Musk, og har svart med å sende aksjen, som er notert på Frankfurt-børsen, ned med 6,27 prosent i 13-tiden.

I USA virker også stemmingen å være svært lunken, og den Nasdaq-noterte aksjen er ned 5,36 prosent i førhandelen.

Til tross for duppen er aksjen opp henholdsvis 82,65 og 63,86 prosent på Frankfurt- og Nasdaq-børsen så langt i år.

Over 20 prosent

Selv om elbilaksjen har styrket seg kraftig så langt i 2021, mener det amerikanske meglerhuset Jefferies at Musks selskap her enda mer å gå på.

Analytiker Philippe Houchois skrur opp kursmålet til 1.400 dollar, fra tidligere 950, i en analyse mandag, og mener at selskapet fortsatt vil holde en svært viktig posisjon i det globale bilmarkedet fremover.

Kursmålet på 1.400 dollar tilsvarer en oppside på 21 prosent fra dagens kurs på 1.156 dollar, og er den mest positive analysen blant de store meglerhusene i USA, ifølge FactSet, melder CNBC.

«Med økende grad av selvfinansiert vekst i tredje kvartal , god avkastning og hardere satsning mot volumsegmenter har Tesla oppskalert på en svært god måte», skriver Houchois i notatet.

Hemmende fossiler

Meglerhuset mener også at Ford og GM, som har kommunisert at de skal satse hardt på elbiler, fortsatt hemmes av produksjonen av fossilbiler. Det tillater Tesla å vokse videre, raskere.

«Vi har lenge vært motstandere av at Tesla kan selge 20 millioner biler innen 2030, gitt bransjens størrelse. Det gjør vi fortsatt, men overbevisningen er svekket på grunn av det økende gapet mellom vekst og lønnsomhet», står det også i notatet.

Notatet nevner ikke Musk seneste Twitter-utspill om aksjesalg.