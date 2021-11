Norges Bank: Høy gjeld gjør husholdningene sårbare

Norges Bank vurderer nå høy gjeld i husholdningene som den viktigste sårbarheten i det norske finansielle systemet, skriver de i sin siste rapport om finansiell stabilitet.

«Høy gjeld gjør husholdningene sårbare for bortfall av inntekter, økte utlånsrenter og boligprisfall», heter det i rapporten.

Det påpekes imidlertid at ulike reguleringer, som krav til bankenes kapital, likviditet og utlånspraksis, gir bankene økt motstandskraft og reduserer sårbarhetene. Det bidrar til å dempe konsekvensene av forstyrrelser og tilbakeslag.

Godt rustet

Norges Bank vurderer nå de norske bankenes tilgang til finansiering og evne til å tåle tap som god, men påpeker at utsiktene fortsatt er noe mer usikre enn normalt.

– Stresstesten i denne rapporten viser at de største norske bankene tåler et kraftig tilbakeslag uten å måtte stramme mye inn på utlån, sier visesentralbanksjef Ida Wolden Bache i en kommentar.

Bankenes utlånstap har vært lavere enn det Norges Bank fryktet i fjor, og de forventer nå at tapene holder seg lave.

Andre trusler

Norges Bank trekker også frem andre mulige trusler mot den finansielle stabiliteten, og trekker blant annet frem cyberangrep.

«Det er derfor nødvendig å styrke cybersikkerheten i finansiell sektor. I tillegg er det behov for et bredere samarbeid mellom ulike myndigheter og aktører i det finansielle systemet», påpekes det.

Også klimaendringer og -omstilling nevnes som en mulig trussel, men det påpekes at norske bankers direkte eksponering mot overgangsrisiko er moderat, og eksponeringen mot kjent fysisk risiko er liten.

I tillegg trekker Norges Bank frem at utbredelsen og markedsverdien av kryptoaktiva øker. De påpeker at dette i dag ikke vurderes som en trussel, men at det kan endre seg fremover.

«Norges Bank og andre sentralbanker følger derfor utviklingen og vurderer behovet for regulering», heter det.