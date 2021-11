Vil selge 18 millioner Aker BP-aksjer

Aker BP melder i en børsmelding etter stengetid på Oslo Børs at Kjell Inge Røkkes Aker og britiske BP vurderer å selge 18 millioner aksjer, tilsvarende fem prosent av utestående aksjer.

Med dagens sluttkurs på 345,40 kroner pr. aksje, tilsvarer det aksjer for om lag 6,2 milliarder kroner.

Salget vil gjøres via en rettet emisjon.

Aker og BP eier til sammen om lag 70 prosent, 65 prosent etter salget. Ifølge meldingen vil Aker stå for 57 prosent av salget og BP 43 prosent.

Reinvesteres

– Hvorfor vil Aker selge seg ned og ta profitt fra Aker BP akkurat nå?

– Aker BP har skapt betydelig verdi for aksjonærene og samfunnet i flere år, og har lagt et godt grunnlag for verdiskapning ved å kutte utslipp og ha lave kostnader, sier kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker og fortsetter:

– For for Aker utgjorde Aker BP 50 prosent av verdiene per tredje kvartal. At vi vekter oss noe ned er naturlig for å frigjøre kapital som kan reinvesteres i eksisterende og nye virksomheter, sier Kigen.

Basert på dagens aksjekurs kan Aker og BP få ut 6,2 milliarder kroner. Akers andel av dette er om lag 3,5 milliarder før en eventuell rabatt i kursen. I tillegg til å frigjøre dette er det like før Aker får utbetalt 4,5 milliarder kroner i forbindelse med salget av Ocean Yield-aksjene til KKR.

– Vet dere konkret hva dere skal bruke kapitalen til?

– Det får vi komme tilbake til, sier Kigen.

Flere satsinger

Aker har det siste halvannet året lansert en rekke fornybarsatsinger og nylig ble det klart at Aker også har satt i gang en satsing innenfor kapitalforvaltning med et venture- og et private equity-fond der det skal investeres betydelige summer de kommende årene.

Aker har også et samarbeid med Salmar gående, der Aker skal stille med inntil 1,65 milliarder kroner i investeringer i offshore-satsingen de to skal gjøre sammen innen oppdrett.

«Målet med salget er å balansere Akers portefølje ved å frigjøre likviditet, diversifisere og fortsette å vokse porteføljen. Dersom salget gjennomføres, vil Aker BP forbli den største investeringen i Akers portefølje og Aker vil forbli den største aksjonæren i Aker BP», skriver Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker i børsmeldingen fra Aker BP.

Adm. direktør i BP, Bernard Looney, skriver at «denne transaksjonen vil gjøre det mulig for BP å realisere noe av den betydelige verdien Aker BP allerede har generert, samtidig som den fortsatt er forpliktet til sin pågående suksess og verdiskaping for aksjonærene. I samsvar med vår langvarige erfaring med aktiv porteføljeforvaltning, vil salgsprovenyet forventes å styrke BPs balanse ytterligere og støtte vår pågående tilbakekjøpsforpliktelse.»

Aker og BP vil inngå en seks-måneders lock-up-avtale for aksjene som ikke selges i tilbudet, med forbehold.