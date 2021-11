Voldsom oppgang for Rivian Automotive i børsdebuten

Aksjene i Rivian Automotive steg mer enn 26 prosent onsdag, etter at elbilselskapet debuterte på Wall Street i en av de største børsnoteringene i år.

Rivian priset aksjene sine til 78 dollar stykket tirsdag kveld, som var over det opprinnelige prisintervallet på mellom 72 og 74 dollar. Ved børsåpning onsdag ble aksjen handlet til 106,75 dollar per aksje, hvilket gir selskapet en markedsverdi på 91 milliarder dollar. Det betyr at Rivian allerede er verdt mer enn de de tradisjonelle amerikanske bilprodusentene Ford (77 milliarder dollar) og General Motors (87 milliarder dollar). Aksjen handles på Nasdaq under symbolet RIVN.

Rivian har tiltrukket seg voldsom interesse fra investorer som ønsker å kapitalisere på det raskt voksende elbilmarkedet. Men selskapet har ennå ikke etablert en definert forretningsmodell, og forventer ikke mer enn 1 million dollar i omsetning for tredje kvartal. Amazon og Ford er blant de største aksjonærene i Rivian. Etter dagens voldsomme kursoppgang i Rivian Automotive er Amazons eierandel på 20 prosent nå verdt rundt 17 milliarder dollar, og Fords eierandel på 12 prosent er verdsatt til over 10 milliarder dollar.