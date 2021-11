Mybank-styreleder må gi seg etter lån til Aylar

Espen Aubert gir seg nå som styreleder i Mybank, opplyses det i en melding.

Torsdag ble det sent ut innkalling til en ekstraordinær generalforsamling i banken, som skal avholdes fredag 19. november. Der står valg av nytt styre på agendaen, og Linn Hoel Ringvoll er foreslått som ny styreleder.

Også Thomas Eggen Monsen er foreslått byttet ut, mens Trond Bentestuen og Madiha Ghazanfar er nominert som nye styremedlemmer.

Tirsdag kunne Finansavisen melde at Aylar Lie hadde snudd seg rundt og solgt en Tjuvholmen-leilighet for 40 millioner kroner, bare fem måneder etter at hun kjøpte den for en brøkdel av prisen.

Da Aylar Lie kjøpte leiligheten tok Mybank et pant på 23 millioner kroner, mens Daimyo Eiendom i tillegg tok pant på 15 millioner. Daimyo er eiet av investoren Espen Aubert, som nå er avtroppende styreleder i Mybank.

Finanstilsynet på saken

Det private lånet ble ifølge E24 gitt etter at Aylar Lie hadde fått godkjent finansieringen av Mybank, og var ikke kjent for hele styret i banken.

«Ett annet styremedlem var kjent med det private lånet, både pant og utbetaling. Sett i etterpåklokskapens lys, så burde hele styret fått informasjonen før pantet ble etablert», skrev Aubert onsdag i en e-post til nettavisen.

Den avtroppende Mybank-styrelederen kjenner Aylar Lie privat gjennom sin kone. Han uttalte tidligere denne uken til E24 at han skjønner at spørsmålene om habilitet kan stilles, men mener selv at han var habil i sin rolle i kredittprosessen.

Ifølge DN vil saken nå også undersøkes av Finanstilsynet.

«Finanstilsynet undersøker den aktuelle saken og har utover det ingen kommentarer på det nåværende tidspunkt», skriver tilsynsrådgiver Jo Singstad i en e-post til avisen.

Valgte selv å tre av

«Jeg skulle selvsagt vært denne saken foruten, og det er mitt valg å tre til side. Jeg har vært midlertidig styreleder siden sommeren, hvor det har vært velkjent at planen var å finne nye styremedlemmer før jul. Som aksjonær er vi fornøyd med å ha fått på plass Madiha Ghazanfar og Trond Bentestuen med deres sterke bakgrunn og bankerfaring», skriver Espen Aubert i en e-post til Finansavisen.

Utover dette henviser Aubert til Eirik Bergh i valgkomiteen. Berg er imidlertid ordknapp når Finansavisen tar kontakt på telefon og vil sende en uttalelse på e-post:

«Valgkomiteen i Mybank har jobbet med forslag til nytt styre i banken over en periode. Deler av styret kom inn i midlertidige posisjoner i sommer i forbindelse med at tidligere styreleder overtok som CEO i banken. Vi opplever at vi har fått sterke kandidater. Spesielt positivt synes valgkomiteen det er at Trond Bentestuen med lang fartstid i ledende posisjoner i DNB har sagt seg villig til å bli styremedlem i Mybank».

«Vi har selvsagt merket oss saken der nåværende styreleder har fått oppmerksomhet rundt et lån fra eget selskap, men valgkomiteen har jobbet med forslaget til det nye styret i Mybank over en periode. Det var styreleders eget ønske å tre av nå».